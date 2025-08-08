onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Vücut Geliştirmecilere Anne Sütünü Satarak Aylık 142 Bin TL Gelir Elde Eden Kadın

Vücut Geliştirmecilere Anne Sütünü Satarak Aylık 142 Bin TL Gelir Elde Eden Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 14:21

ABD’de 23 yaşındaki McKenzie Stelly, doğum sonrası fazlasını pompaladığı anne sütünü vücut geliştirmecilere satarak aylık 142 bin TL’yi aşkın gelir elde ediyor. İlk başta bağışladığı süt, sosyal medyada duyurmasının ardından ilgi görüp kazanca dönüştü.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD’nin Louisiana eyaletinden 23 yaşındaki McKenzie Stelly, ilk çocuğu Elias’ı doğduğu sırada alt dişleri olması nedeniyle emziremedi.

ABD’nin Louisiana eyaletinden 23 yaşındaki McKenzie Stelly, ilk çocuğu Elias’ı doğduğu sırada alt dişleri olması nedeniyle emziremedi.

Ancak daha sonra doğan küçük oğlu Rhett’i başarıyla emzirmesiyle süt fazlası oluştu ve bu durum kendisine yeni bir gelir kapısı açtı.

Başlangıçta fazla sütünü hastanelerin aracılığıyla bağışlayan McKenzie, Facebook’ta süt fazlasını paylaşmasının ardından vücut geliştirme sporuyla ilgilenen kişilerden talep almaya başladı. Temmuz 2025 itibarıyla sütünü litre başına 5 dolardan satmaya başlayan genç anne, aylık yaklaşık 3.500 dolar (142 bin TL) gelir elde ediyor.

Vücut geliştirenlerin anne sütünü tercih etmesinin sebebi, süt içeriğindeki yüksek protein oranı. Ancak bilim çevreleri bu konuda kesin bir görüş birliğine ulaşmış değil.

Vücut geliştirenlerin anne sütünü tercih etmesinin sebebi, süt içeriğindeki yüksek protein oranı. Ancak bilim çevreleri bu konuda kesin bir görüş birliğine ulaşmış değil.

McKenzie, “Anne sütü genellikle ücretsiz verilmesi gereken bir ürün olarak görülüyor; ancak bu benim bedenimden ve emek verdiğim bir ürün. Yetişkinlere sattığım için fiyatlarımı daha yüksek tutuyorum,” diyor. Ayrıca, sütü zor durumdaki kişilere indirimli verdiğini, ancak bazen zorluk yaşayanların lüks araçlarla sütü aldığını belirtiyor.

Pompalama sürecinin kolay olmadığını ifade eden McKenzie, “Süt pompalamak zahmetli ve düzenli bir rutin gerektiriyor. Ayrıca pompa ve ek ekipmanlar için ciddi masraflar yapıyorum,” şeklinde konuşuyor.

Sosyal medyada bu işini paylaşması tepki çekse de, eleştirilere kulak asmadığını belirten McKenzie, “Bu tamamen benim bedenimle ilgili bir tercih. Anne sütümü nasıl kullanacağım konusunda özgürüm,” ifadelerini kullanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın