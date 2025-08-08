Vücut Geliştirmecilere Anne Sütünü Satarak Aylık 142 Bin TL Gelir Elde Eden Kadın
ABD’de 23 yaşındaki McKenzie Stelly, doğum sonrası fazlasını pompaladığı anne sütünü vücut geliştirmecilere satarak aylık 142 bin TL’yi aşkın gelir elde ediyor. İlk başta bağışladığı süt, sosyal medyada duyurmasının ardından ilgi görüp kazanca dönüştü.
İşte detaylar...
ABD’nin Louisiana eyaletinden 23 yaşındaki McKenzie Stelly, ilk çocuğu Elias’ı doğduğu sırada alt dişleri olması nedeniyle emziremedi.
Vücut geliştirenlerin anne sütünü tercih etmesinin sebebi, süt içeriğindeki yüksek protein oranı. Ancak bilim çevreleri bu konuda kesin bir görüş birliğine ulaşmış değil.
