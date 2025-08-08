Vücut Geliştirmecilere Anne Sütünü Satarak Aylık 142 Bin TL Gelir Elde Eden Kadın

McKenzie, “Anne sütü genellikle ücretsiz verilmesi gereken bir ürün olarak görülüyor; ancak bu benim bedenimden ve emek verdiğim bir ürün. Yetişkinlere sattığım için fiyatlarımı daha yüksek tutuyorum,” diyor. Ayrıca, sütü zor durumdaki kişilere indirimli verdiğini, ancak bazen zorluk yaşayanların lüks araçlarla sütü aldığını belirtiyor.

Pompalama sürecinin kolay olmadığını ifade eden McKenzie, “Süt pompalamak zahmetli ve düzenli bir rutin gerektiriyor. Ayrıca pompa ve ek ekipmanlar için ciddi masraflar yapıyorum,” şeklinde konuşuyor.

Sosyal medyada bu işini paylaşması tepki çekse de, eleştirilere kulak asmadığını belirten McKenzie, “Bu tamamen benim bedenimle ilgili bir tercih. Anne sütümü nasıl kullanacağım konusunda özgürüm,” ifadelerini kullanıyor.