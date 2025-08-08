onedio
Aldatmanın En Sinsi İşareti: “Herkes Bunu Görmezden Geliyor”

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 13:13

İlişkinizdeki bazı küçük değişiklikler gözünüzden kaçabilir. Bazıları ise yıllarca fark edilmeyerek, büyük sorunların habercisi olabilir. Peki, herkesin gözden kaçırdığı o sinyali nasıl anlayabilirsiniz?

İşte detaylar...

Bir özel dedektif, partnerinizin sizi aldatıyor olabileceğine dair çoğu kişinin fark etmediği önemli bir işareti paylaştı.

Üstelik, bu ipucu sayesinde yıllarca farkına varmadan sadakatsiz bir ilişkide kalmaktan kurtulabilirsiniz.

Venus Investigations’ta çalışan ve TikTok’ta @venusinvestigations hesabından sık sık deneyimlerini paylaşan Cassie, klasik belirtileri hepimizin bildiğini söylüyor:

  • Telefonunu sürekli koruma altına almak

  • Aniden dış görünüşüne aşırı özen göstermeye başlamak

  • İşte kalma bahanesiyle geç saatlere kadar ortadan kaybolmak

Ama Cassie’ye göre, asıl gözden kaçan işaret partnerinizin bir anda yeni bir hobiye büyük bir tutkuyla sarılması.

Cassie şöyle açıklıyor:

“Bu, çok sinsi bir işarettir. Partneriniz, gizlice vakit geçirdiği birinin ilgi alanına uyum sağlamak ya da onu etkilemek için o hobiye yönelebilir. Daha önce hiç ilgilenmediği sörf, country müzik veya benzeri bir şeye bir anda merak salması, dikkat etmeniz gereken bir durum olabilir.”

Yine de Cassie, tek başına yeni bir hobi edinmenin hemen aldatma anlamına gelmeyeceğini, ancak genel davranışlarında başka değişimler de gözlemliyorsanız bunu listenize eklemeniz gerektiğini söylüyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

