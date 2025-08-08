Aldatmanın En Sinsi İşareti: “Herkes Bunu Görmezden Geliyor”

Cassie şöyle açıklıyor:

“Bu, çok sinsi bir işarettir. Partneriniz, gizlice vakit geçirdiği birinin ilgi alanına uyum sağlamak ya da onu etkilemek için o hobiye yönelebilir. Daha önce hiç ilgilenmediği sörf, country müzik veya benzeri bir şeye bir anda merak salması, dikkat etmeniz gereken bir durum olabilir.”