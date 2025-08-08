Aldatmanın En Sinsi İşareti: “Herkes Bunu Görmezden Geliyor”
İlişkinizdeki bazı küçük değişiklikler gözünüzden kaçabilir. Bazıları ise yıllarca fark edilmeyerek, büyük sorunların habercisi olabilir. Peki, herkesin gözden kaçırdığı o sinyali nasıl anlayabilirsiniz?
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir özel dedektif, partnerinizin sizi aldatıyor olabileceğine dair çoğu kişinin fark etmediği önemli bir işareti paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ama Cassie’ye göre, asıl gözden kaçan işaret partnerinizin bir anda yeni bir hobiye büyük bir tutkuyla sarılması.
Yine de Cassie, tek başına yeni bir hobi edinmenin hemen aldatma anlamına gelmeyeceğini, ancak genel davranışlarında başka değişimler de gözlemliyorsanız bunu listenize eklemeniz gerektiğini söylüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın