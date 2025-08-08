onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yerel Dansları Öğrenen Belçikalı İçerik Üreticisi, Türkiye'de Eğlenceli Anlara Vesile Oldu

Yerel Dansları Öğrenen Belçikalı İçerik Üreticisi, Türkiye'de Eğlenceli Anlara Vesile Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 12:27

İçerik Devam Ediyor

Gittiği her ülkede insanlara “En sevdiğin dans hareketini gösterir misin?” diye sorarak yerel dansları öğrenen Belçikalı içerik üreticisi, sosyal medyada gündem oldu. Samimi tavırları ve renkli görüntüleriyle izleyenleri hem güldüren hem de eğlendiren fenomenin videoları kısa sürede milyonlara ulaştı. Paylaşımlara binlerce beğeni gelirken, sosyal medyada yorumlar da gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o anlar:

Gittiği ülkelerde 'En sevdiğin dans hareketini gösterir misin?' diyerek yerel dansları öğrenen Belçikalı içerik üreticisinin o anları gündem oldu.

Gittiği ülkelerde 'En sevdiğin dans hareketini gösterir misin?' diyerek yerel dansları öğrenen Belçikalı içerik üreticisinin o anları gündem oldu.

İzleyenler hem güldü hem de eğlendi. Sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.

twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın