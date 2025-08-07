Çoğu Kişi Fark Etmiyor: Aldatıldığınızı Gösteren En Net İşaret

Çünkü nakit para kullanan kişi arkasında iz bırakmak istemiyor.

“Eğer biri restorana gidip 200 lira harcıyorsa, o paranın nereye gittiğini kredi kartı ekstresinden görebilirsiniz. Ama biri 200 lira nakit çekerse? O paranın ne için kullanıldığını asla bilemezsiniz.”

İşin bir de zamanlama ve konum boyutu var. Catherine De Noire, özellikle gece saatlerinde belirli bölgelerden yapılan para çekimlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor.