Çoğu Kişi Fark Etmiyor: Aldatıldığınızı Gösteren En Net İşaret

Çoğu Kişi Fark Etmiyor: Aldatıldığınızı Gösteren En Net İşaret

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 15:15

Artık aldatmanın ipuçları ne gizli mesajlarda ne de geç saatlerde gelen aramalarda saklı. Uzmanlara göre en bariz işaret, banka hareketlerinde gizli. Özellikle ani ve alışılmadık nakit çekimleri ilişkinizde yolunda gitmeyen bir şeylerin habercisi olabilir.

İşte detaylar...

Kaynak: https://nypost.com/2025/08/06/lifesty...
Aldatma şüphesi olan biri genelde partnerinin mesajlarını karıştırır, DM’lerine göz atar ya da geç saatlerdeki telefon konuşmalarını sorgular.

Aldatma şüphesi olan biri genelde partnerinin mesajlarını karıştırır, DM'lerine göz atar ya da geç saatlerdeki telefon konuşmalarını sorgular.

Ancak uzmanlara göre aldatıldığınızı anlamanın en iyi yolu banka ekstresi.

Özel dedektif Cassie Crofts, TikTok’ta paylaştığı videoda dikkat çeken bir noktaya değiniyor:

“Artık neredeyse tamamen nakitsiz bir toplumuz. İnsanlar alışverişte temassız ödemeyi ya da kredi kartıyla mil biriktirmeyi tercih ediyor. Eğer partneriniz bu sistemin dışına çıkıp aniden ATM’den nakit çekmeye başlıyorsa… İşte bu, peşinden gidilmesi gereken bir ipucu.”

Peki neden?

Peki neden?

Çünkü nakit para kullanan kişi arkasında iz bırakmak istemiyor.

“Eğer biri restorana gidip 200 lira harcıyorsa, o paranın nereye gittiğini kredi kartı ekstresinden görebilirsiniz. Ama biri 200 lira nakit çekerse? O paranın ne için kullanıldığını asla bilemezsiniz.”

İşin bir de zamanlama ve konum boyutu var. Catherine De Noire, özellikle gece saatlerinde belirli bölgelerden yapılan para çekimlerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söylüyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
