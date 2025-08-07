onedio
Jennifer Lopez'in Konserde Fırlattığı Şapkayı Havada Kapan Kullanıcının O Anları Viral Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 14:32

Jennifer Lopez konserinde unutulmaz bir an yaşandı! Sahneden şapkasını fırlatan J.Lo’nun o ikonik şapkasını havada kapmayı başaran @abezelya, yaşadığı sürpriz anı TikTok’ta paylaştı.

İşte o anlar:

@abezelya kullanıcı adına sahip bir TikTok kullanıcısı, katıldığı Jennifer Lopez konserinde ilginç bir an yaşadı.

Konser esnasında şapkasını fırlatan Lopez'in o ikonik şapkasını havada kapan kullanıcı, o anları böyle paylaştı.

Gelen yorumlardan bazıları:

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
