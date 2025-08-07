onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlişki Uzmanı Uyardı: Bir Erkekte Bu Özellik Varsa Uzak Durun

İlişki Uzmanı Uyardı: Bir Erkekte Bu Özellik Varsa Uzak Durun

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 12:26

İlişkilerde herkesin sınırları farklı ama bazı özellikler var ki, çoğu kişi için ciddi bir kırmızı bayrak. TikTok'ta ilişki tavsiyeleri veren Stephen Pound, özellikle kadınların dikkat etmesi gerektiğini düşündüğü bir erkek tipi hakkında uyarıda bulundu. Ona göre bu özellik sağlıklı bir ilişki için büyük bir risk taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkilerde herkesin farklı hassasiyetleri, farklı sınırları var. Kimi için kıyafet tarzı, kimi için aile ilişkileri, kimi içinse arkadaş çevresi önemli bir kriter olabiliyor.

İlişkilerde herkesin farklı hassasiyetleri, farklı sınırları var. Kimi için kıyafet tarzı, kimi için aile ilişkileri, kimi içinse arkadaş çevresi önemli bir kriter olabiliyor.

Ancak TikTok'ta ilişki tavsiyeleri veren Stephen Pound isimli bir adam, özellikle kadınların dikkat etmesi gerektiğini düşündüğü 'bir kırmızı bayrak' hakkında konuştu.

Stephen şöyle diyor:

“Eğer kadın olsaydım, erkek arkadaşları olmayan bir erkekten kesinlikle uzak dururdum. İlk sorum şu olurdu: Neden hiç erkek arkadaşı yok?”

Stephen’a göre, bir erkeğin hiç erkek arkadaşı olmaması onun sosyal olarak yetersiz olabileceğini gösteriyor.

Stephen’a göre, bir erkeğin hiç erkek arkadaşı olmaması onun sosyal olarak yetersiz olabileceğini gösteriyor.

Bu kişilerin erkeklerle dostluk kurmakta zorlandığını ve genellikle sadece kadınlarla vakit geçirdiklerini söylüyor. Bu durumun ise ilişki içinde aşırı ilgi ve onay beklentisi, yani gereğinden fazla ilgi ve duygusal bağlılık yaratabileceğini iddia ediyor.

“Böyle bir erkek size gereğinden fazla bağlanabilir, sürekli ilgi bekleyebilir ve bu da zamanla çekici olmaktan çıkar.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın