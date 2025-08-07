İlişki Uzmanı Uyardı: Bir Erkekte Bu Özellik Varsa Uzak Durun
İlişkilerde herkesin sınırları farklı ama bazı özellikler var ki, çoğu kişi için ciddi bir kırmızı bayrak. TikTok'ta ilişki tavsiyeleri veren Stephen Pound, özellikle kadınların dikkat etmesi gerektiğini düşündüğü bir erkek tipi hakkında uyarıda bulundu. Ona göre bu özellik sağlıklı bir ilişki için büyük bir risk taşıyor.
İlişkilerde herkesin farklı hassasiyetleri, farklı sınırları var. Kimi için kıyafet tarzı, kimi için aile ilişkileri, kimi içinse arkadaş çevresi önemli bir kriter olabiliyor.
Stephen’a göre, bir erkeğin hiç erkek arkadaşı olmaması onun sosyal olarak yetersiz olabileceğini gösteriyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
