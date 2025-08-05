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Evliliğinizde Tartışmaları Önleyebilecek Bu Dört Kelimelik Cümleyi Biliyor muydunuz?

Evliliğinizde Tartışmaları Önleyebilecek Bu Dört Kelimelik Cümleyi Biliyor muydunuz?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 16:24

Evlilikte en ufak bir laf, bazen koca bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Ama öyle dört kelimelik bir cümle var ki, kriz anında ortamı yumuşatıp sizi ekip ruhuna döndürebilir. Küslükleri uzatmak yerine, belki de bu cümleyi aklınızda tutmanız yeterlidir.

İşte detaylar...

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Kırıcı sözler bazen bir evliliği en az fiziksel darbeler kadar sarsabilir.

Kırıcı sözler bazen bir evliliği en az fiziksel darbeler kadar sarsabilir.

Hele ki “Abartıyorsun” gibi cümleler ağzınızdan döküldüğünde, tartışmanın fitili çoktan ateşlenmiş olabilir. Ama iyi haber şu: Tartışmaları başlamadan bitirebilecek, ilişkileri sakinleştirip onaran sadece dört kelimelik sihirli bir ifade var.

"Hemen art niyet arama"

"Hemen art niyet arama"

Bowie, “Eşiniz sizi çileden çıkardığında bu cümlenin neden işe yaradığını anlamak çok da zor değil,” diyor. “İyi niyet varsaymak, birlikte zorlu bir andan geçtiğimizi hatırlatıyor. O anı yeniden çerçevelememe, durup düşünmeme ve eşimin yerine kendimi koymama yardımcı oluyor.”

Yani mesela, eşiniz sinir bozucu bir şey yaptıysa, içinizden “Dur bakalım, belki de günün geri kalanı berbattı. Belki çocuk ağladı, belki bir oyun yarıda kaldı. Belki de biraz anlayış göstermek gerekiyor” diye geçirmeniz tavsiye ediliyor.

Bowie bu yöntemi bizzat test ettiğini söylüyor:

“Evin dağınık olmasından ve iki Yahtzee zarı üzerinde basmaktan hâlâ rahatsızdım. Ama bu cümle sayesinde daha yapıcı, daha olgun bir konuşma ortamı yaratabildik. Büyük ya da küçük meselelerde eşimle artık bu ifadeyi sıkça kullanıyoruz.”

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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