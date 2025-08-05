Evliliğinizde Tartışmaları Önleyebilecek Bu Dört Kelimelik Cümleyi Biliyor muydunuz?

Bowie, “Eşiniz sizi çileden çıkardığında bu cümlenin neden işe yaradığını anlamak çok da zor değil,” diyor. “İyi niyet varsaymak, birlikte zorlu bir andan geçtiğimizi hatırlatıyor. O anı yeniden çerçevelememe, durup düşünmeme ve eşimin yerine kendimi koymama yardımcı oluyor.”

Yani mesela, eşiniz sinir bozucu bir şey yaptıysa, içinizden “Dur bakalım, belki de günün geri kalanı berbattı. Belki çocuk ağladı, belki bir oyun yarıda kaldı. Belki de biraz anlayış göstermek gerekiyor” diye geçirmeniz tavsiye ediliyor.

Bowie bu yöntemi bizzat test ettiğini söylüyor:

“Evin dağınık olmasından ve iki Yahtzee zarı üzerinde basmaktan hâlâ rahatsızdım. Ama bu cümle sayesinde daha yapıcı, daha olgun bir konuşma ortamı yaratabildik. Büyük ya da küçük meselelerde eşimle artık bu ifadeyi sıkça kullanıyoruz.”