Evliliğinizde Tartışmaları Önleyebilecek Bu Dört Kelimelik Cümleyi Biliyor muydunuz?
Evlilikte en ufak bir laf, bazen koca bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir. Ama öyle dört kelimelik bir cümle var ki, kriz anında ortamı yumuşatıp sizi ekip ruhuna döndürebilir. Küslükleri uzatmak yerine, belki de bu cümleyi aklınızda tutmanız yeterlidir.
İşte detaylar...
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Kırıcı sözler bazen bir evliliği en az fiziksel darbeler kadar sarsabilir.
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"Hemen art niyet arama"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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