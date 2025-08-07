onedio
Bir Şey Demeden Önce İki Kez Düşünün: En Alıngan 5 Burç

07.08.2025 - 11:18

Bazı burçlar vardır ki, en masum yorumu bile kişisel algılar. Onları kırmak istemiyorsanız, kelimelerinizi dikkatle seçmeniz şart. İşte en alıngan 5 burç!

Yengeç Burcu

Yengeç burcu duyguları derinlemesine hisseder — hatta hissetmediklerini söyleseler bile. İnsanların onlar hakkında ne düşündüğü onlar için fazlasıyla önemlidir. Bu yüzden en ufak bir yorum bile onları içten içe yaralayabilir.

Aslan Burcu

Aslanlar saygı görmek ister. Güçlü, yetenekli ve özgüvenli biri olarak algılanmak onlar için çok önemlidir. Bu yüzden yapılan en ufak bir eleştiri ya da hata ima bile olsa, egoları zedelenebilir.

Başak Burcu

Başaklar kendi kendilerini en çok eleştiren burçlardan biridir. Bu yüzden dışarıdan gelen en ufak bir yorum, içlerindeki o eleştirel sesi daha da güçlendirebilir.

Koç Burcu

Koç burcu için her şey bir meydan okuma gibidir. Ne kadar yumuşak bir dille konuşsanız da, içinde eleştiri sezdiği anda hemen savunmaya geçer.

