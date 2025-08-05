Çin’de Yeni Salgın Alarmı: Sivrisinek Kaynaklı Chikungunya Virüsü Yayılıyor
Çin’in güneyinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Salgından en çok etkilenen Foshan kentinde binlerce vaka bildirildi, yetkililerse bölge halkını önlem almaları konusunda uyarıyor. Durgun su kaynaklarına karşı savaş başlatılırken, dron destekli mücadeleler de başlamış durumda!
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Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Özellikle Foshan kentinde binlerce vaka bildirilirken, yetkililer halkı önlem almaya çağırıyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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