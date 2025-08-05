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Çin’de Yeni Salgın Alarmı: Sivrisinek Kaynaklı Chikungunya Virüsü Yayılıyor

Çin’de Yeni Salgın Alarmı: Sivrisinek Kaynaklı Chikungunya Virüsü Yayılıyor

Çin Virüs
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 15:20

Çin’in güneyinde sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Salgından en çok etkilenen Foshan kentinde binlerce vaka bildirildi, yetkililerse bölge halkını önlem almaları konusunda uyarıyor. Durgun su kaynaklarına karşı savaş başlatılırken, dron destekli mücadeleler de başlamış durumda!

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Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Özellikle Foshan kentinde binlerce vaka bildirilirken, yetkililer halkı önlem almaya çağırıyor.

Çin’in güneyinde yer alan Guangdong eyaletinde, sivrisinek kaynaklı chikungunya virüsü hızla yayılıyor. Özellikle Foshan kentinde binlerce vaka bildirilirken, yetkililer halkı önlem almaya çağırıyor.

Devlet medyasına göre, salgının merkez üssü Foshan’da hastaneye kaldırılan hastalar cibinlikler altında tedavi altına alındı. Eyalet genelinde şimdiye kadar yaklaşık 7 bin vaka bildirildi. Sadece geçtiğimiz hafta bildirilen 3 bin yeni vaka, yayılma hızına dair endişeleri artırdı.

Yetkililer, salgının temmuz ayında “ithal” bir vakayla başladığını açıkladı ancak virüsün hangi ülkeden geldiğine dair bilgi verilmedi. Hong Kong’da da Foshan’dan dönen 12 yaşındaki bir çocukta virüs tespit edildi.

Vakalar Şimdilik Hafif Seyrediyor

Vakalar Şimdilik Hafif Seyrediyor

Çinli sağlık yetkilileri, bildirilen tüm vakaların hafif semptomlarla seyrettiğini ve hastaların büyük kısmının hızla iyileştiğini belirtti. Ancak salgının daha fazla yayılmaması için ciddi önlemler devreye alındı.

Chikungunya Nedir, Nasıl Bulaşır?

İlk kez 1952’de Tanzanya’da görülen chikungunya virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. İnsanlar arasında doğrudan bulaşma söz konusu değil; ancak bir sivrisineğin önce hasta bir kişiyi, sonra sağlıklı bir kişiyi ısırmasıyla virüs yayılabiliyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, döküntü, baş ağrısı, mide bulantısı ve eklem ağrıları yer alıyor. Çoğu kişi bir hafta içinde iyileşse de, bazı hastalarda aylar süren eklem problemleri görülebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastalık için henüz özel bir tedavi veya yaygın olarak erişilebilir bir aşı bulunmuyor.

Foshan’da Yoğun Mücadele Başladı

Guangdong yetkilileri, virüsün yayılmasını durdurmak için kapsamlı önlemler aldı. Durgun su birikintileri sivrisineklerin üremesi için ideal ortam sağladığı için, halktan evlerinde biriken suları temizlemeleri istendi. Bu kurala uymayanlara 10 bin yuana kadar para cezası kesilebiliyor.

Foshan'da ise mücadele daha ileri taşındı. Binlerce sivrisinek yiyen balık su kaynaklarına bırakıldı, şehirdeki erişilmesi zor alanlarda biriken sular dronlarla tespit edildi. Ayrıca yataklara sineklik kurulması, sivrisinek kovucuların kullanılması ve kapı pencere önlerine paravanlar yerleştirilmesi gibi fiziksel koruma önlemleri öneriliyor.

Virüs Avrupa’da da Görülüyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, Fransa'da 49, İtalya’da ise 2 chikungunya vakası tespit edildi. Öte yandan, Avrupa genelinde Batı Nil virüsü de sivrisinek kaynaklı başka bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

İtalya’nın Lazio bölgesinde 93 yaşındaki bir kadın, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl ülkedeki toplam can kaybı 10’a yükselmiş durumda. İtalya’nın Latina eyaletinde 43 vaka bildirilirken, hastalığın nöro-invaziv formu ciddi risk taşıyor. ECDC, şu ana kadar İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’da Batı Nil virüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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