Çin’de Yeni Salgın Alarmı: Sivrisinek Kaynaklı Chikungunya Virüsü Yayılıyor

Çinli sağlık yetkilileri, bildirilen tüm vakaların hafif semptomlarla seyrettiğini ve hastaların büyük kısmının hızla iyileştiğini belirtti. Ancak salgının daha fazla yayılmaması için ciddi önlemler devreye alındı.

Chikungunya Nedir, Nasıl Bulaşır?

İlk kez 1952’de Tanzanya’da görülen chikungunya virüsü, enfekte sivrisineklerin ısırmasıyla bulaşıyor. İnsanlar arasında doğrudan bulaşma söz konusu değil; ancak bir sivrisineğin önce hasta bir kişiyi, sonra sağlıklı bir kişiyi ısırmasıyla virüs yayılabiliyor.

Belirtiler arasında yüksek ateş, döküntü, baş ağrısı, mide bulantısı ve eklem ağrıları yer alıyor. Çoğu kişi bir hafta içinde iyileşse de, bazı hastalarda aylar süren eklem problemleri görülebiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre hastalık için henüz özel bir tedavi veya yaygın olarak erişilebilir bir aşı bulunmuyor.

Foshan’da Yoğun Mücadele Başladı

Guangdong yetkilileri, virüsün yayılmasını durdurmak için kapsamlı önlemler aldı. Durgun su birikintileri sivrisineklerin üremesi için ideal ortam sağladığı için, halktan evlerinde biriken suları temizlemeleri istendi. Bu kurala uymayanlara 10 bin yuana kadar para cezası kesilebiliyor.

Foshan'da ise mücadele daha ileri taşındı. Binlerce sivrisinek yiyen balık su kaynaklarına bırakıldı, şehirdeki erişilmesi zor alanlarda biriken sular dronlarla tespit edildi. Ayrıca yataklara sineklik kurulması, sivrisinek kovucuların kullanılması ve kapı pencere önlerine paravanlar yerleştirilmesi gibi fiziksel koruma önlemleri öneriliyor.

Virüs Avrupa’da da Görülüyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, Fransa'da 49, İtalya’da ise 2 chikungunya vakası tespit edildi. Öte yandan, Avrupa genelinde Batı Nil virüsü de sivrisinek kaynaklı başka bir sağlık tehdidi oluşturuyor.

İtalya’nın Lazio bölgesinde 93 yaşındaki bir kadın, Batı Nil virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Bu yıl ülkedeki toplam can kaybı 10’a yükselmiş durumda. İtalya’nın Latina eyaletinde 43 vaka bildirilirken, hastalığın nöro-invaziv formu ciddi risk taşıyor. ECDC, şu ana kadar İtalya, Fransa, Yunanistan, Romanya ve Bulgaristan’da Batı Nil virüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı.