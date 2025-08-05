Sydney Sweeney'nin Oynadığı Kot Reklamındaki "Irkçı" Kelime Oyunu Tepkilerin Odağı Oldu

Hal böyleyken Sweeney, projelerini yürütmeye devam etti. Bu projelerden bir tanesi de American Eagle'ın yeni seri kot reklamıydı. Reklamda 'jeans' (kot) ve 'genes' (gen) kelimeleriyle kelime oyunu yapıldığı için büyük tartışma çıktı.

Sweeney'nin bu reklam filminde oynaması çeşitli sebeplerden dolayı tepki odağı oldu.

Reklam filminde 'Sydney Sweeney has great jeans' cümlesi bir çok kişiyi tetikledi. Bu cümle okunuşları aynı olduğu için 'Sydney Sweeney'nin harika kotu var' ve 'Syndey Sweeney'nin harika genleri var' şeklinde çevrilebiliyor.