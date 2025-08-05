Sydney Sweeney'nin Oynadığı Kot Reklamındaki "Irkçı" Kelime Oyunu Tepkilerin Odağı Oldu
Sydney Sweeney'nin American Eagle için yer aldığı kot pantolon reklamı, 'jeans' ve 'genes' kelimeleri arasındaki kelime oyunu nedeniyle ırkçılık suçlamalarıyla tartışma yarattı. Reklamın Sweeney'nin fiziksel özelliklerini öne çıkararak söylemlere ve beyaz üstünlüğüne işaret ettiği iddiaları, sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı. Marka ise kampanyanın yalnızca kot pantolonları kutladığını savunarak eleştirileri reddetti.
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Sydney Sweeney'nin yeni reklam filmini izlediniz mi?
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Kendi banyo suyundan sabun çıkarmasının ardından ünlü oyuncu Sydney Sweeney, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.
Bu tepkilerden bir tanesi de "beyaz bir kadının" reklam filmi için tercih edilmesiydi.
Peki diğer kişiler ne düşünüyor?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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