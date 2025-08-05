onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sydney Sweeney'nin Oynadığı Kot Reklamındaki "Irkçı" Kelime Oyunu Tepkilerin Odağı Oldu

Sydney Sweeney'nin Oynadığı Kot Reklamındaki "Irkçı" Kelime Oyunu Tepkilerin Odağı Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 13:12

Sydney Sweeney'nin American Eagle için yer aldığı kot pantolon reklamı, 'jeans' ve 'genes' kelimeleri arasındaki kelime oyunu nedeniyle ırkçılık suçlamalarıyla tartışma yarattı. Reklamın Sweeney'nin fiziksel özelliklerini öne çıkararak söylemlere ve beyaz üstünlüğüne işaret ettiği iddiaları, sosyal medyada yoğun tepkilere yol açtı. Marka ise kampanyanın yalnızca kot pantolonları kutladığını savunarak eleştirileri reddetti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sydney Sweeney'nin yeni reklam filmini izlediniz mi?

Kendi banyo suyundan sabun çıkarmasının ardından ünlü oyuncu Sydney Sweeney, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kendi banyo suyundan sabun çıkarmasının ardından ünlü oyuncu Sydney Sweeney, eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Hal böyleyken Sweeney, projelerini yürütmeye devam etti. Bu projelerden bir tanesi de American Eagle'ın yeni seri kot reklamıydı. Reklamda 'jeans' (kot) ve 'genes' (gen) kelimeleriyle kelime oyunu yapıldığı için büyük tartışma çıktı.

Sweeney'nin bu reklam filminde oynaması çeşitli sebeplerden dolayı tepki odağı oldu.

Reklam filminde 'Sydney Sweeney has great jeans' cümlesi bir çok kişiyi tetikledi. Bu cümle okunuşları aynı olduğu için 'Sydney Sweeney'nin harika kotu var' ve 'Syndey Sweeney'nin harika genleri var' şeklinde çevrilebiliyor.

Bu tepkilerden bir tanesi de "beyaz bir kadının" reklam filmi için tercih edilmesiydi.

Bu tepkilerden bir tanesi de "beyaz bir kadının" reklam filmi için tercih edilmesiydi.
twitter.com

Siyahi bir kadının reklam filminde oynatılmaması 'ırkçılık' söylemlerine zemin hazırladı.

Peki diğer kişiler ne düşünüyor?

Peki diğer kişiler ne düşünüyor?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın