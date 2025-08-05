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Astrolog Açıkladı: En Dizginlenemez Burçlar Hangileri?

Astrolog Açıkladı: En Dizginlenemez Burçlar Hangileri?

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
05.08.2025 - 14:43

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Astrolog Gizem Yıldırım, en kontrolsüz ve dizginlenmesi zor burçları sıraladı. Ateş grubunun üç üyesi listede yerini alırken, dördüncü sırada eski sevgilisini unutamayan ve gözyaşlarını tutamayan Yengeç burcunun bulunması herkesi şaşırttı.

Detaylar şöyle…

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Gelin, o videoyu beraber izleyelim...

Astrolog Gizem Yıldırım, "en dizginlenemez" burçları açıkladı.

Astrolog Gizem Yıldırım, "en dizginlenemez" burçları açıkladı.

Ateş grubundaki üç burç da bu listede yer aldı. Dördüncü sırada eski sevgilisini unutamayan ve sürekli ağlayan Yengeçler'in olması epey şaşırttı.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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