Yetişkinler Arasında İlginç Trend: Stresi Azaltmak İçin Emzik Kullanımı Artıyor

Kullanıcılar da deneyimlerini açıkça paylaşıyor. South China Morning Post’un haberine göre bir alıcı, “İş yerinde baskı altında olduğumda, çocukluktan gelen bir güven hissi yaşıyorum,” sözleriyle emziğin sağladığı psikolojik rahatlamayı anlattı.

Ancak bu alışkanlığa herkes sıcak bakmıyor.

Sichuan’da görev yapan diş hekimi Dr. Tang Caomin, SCMP’ye yaptığı açıklamada, “Ağzınızda emzikle uyumak, solunumu etkileyebilir; en kötü senaryoda boğulma riski bile olabilir,” uyarısında bulundu. Ayrıca, uzun süreli kullanımın diş yapısını bozabileceği, çeneye baskı yapabileceği ve uykuyu olumsuz etkileyebileceği konusunda da dikkat çekti.