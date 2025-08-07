onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yetişkinler Arasında İlginç Trend: Stresi Azaltmak İçin Emzik Kullanımı Artıyor

Yetişkinler Arasında İlginç Trend: Stresi Azaltmak İçin Emzik Kullanımı Artıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 13:57

Stres, uykusuzluk ve tükenmişlik hissiyle başa çıkamayan bazı yetişkinler, çözümü çocukluk alışkanlıklarında arıyor. Çin'de başlayıp TikTok sayesinde tüm dünyaya yayılan yeni bir trendde, genç yetişkinler emzik kullanarak rahatlamaya çalışıyor.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Zor zamanlarda bazı yetişkinlerin başvurduğu yeni bir stresle başa çıkma yöntemi dikkat çekti.

Zor zamanlarda bazı yetişkinlerin başvurduğu yeni bir stresle başa çıkma yöntemi dikkat çekti.

Çin’de binlerce genç yetişkin, melatonin ve meditasyon gibi klasik rahatlama yöntemlerini bir kenara bırakıp, çocukluktan hatırladıkları emziklere yöneliyor. Üstelik bu ürünler yalnızca nostalji aracı değil; uyku yardımcıları, stres azaltıcılar ve hatta sigarayı bırakmaya yardımcı araçlar olarak pazarlanıyor.

Bir zamanlar sadece sıra dışı bir alışkanlık olarak görülen bu trend, bugün Çin'in önde gelen e-ticaret platformlarında ciddi bir pazara dönüşmüş durumda.

Bir zamanlar sadece sıra dışı bir alışkanlık olarak görülen bu trend, bugün Çin'in önde gelen e-ticaret platformlarında ciddi bir pazara dönüşmüş durumda.

Kullanıcılar da deneyimlerini açıkça paylaşıyor. South China Morning Post’un haberine göre bir alıcı, “İş yerinde baskı altında olduğumda, çocukluktan gelen bir güven hissi yaşıyorum,” sözleriyle emziğin sağladığı psikolojik rahatlamayı anlattı.

Ancak bu alışkanlığa herkes sıcak bakmıyor.

Sichuan’da görev yapan diş hekimi Dr. Tang Caomin, SCMP’ye yaptığı açıklamada, “Ağzınızda emzikle uyumak, solunumu etkileyebilir; en kötü senaryoda boğulma riski bile olabilir,” uyarısında bulundu. Ayrıca, uzun süreli kullanımın diş yapısını bozabileceği, çeneye baskı yapabileceği ve uykuyu olumsuz etkileyebileceği konusunda da dikkat çekti.

Üstelik bu trend yalnızca Çin’le sınırlı değil.

Üstelik bu trend yalnızca Çin’le sınırlı değil.

TikTok’ta, ABD’li kullanıcıların trafikte, ofiste ya da yoğun iş stresi altında emzik kullandıkları videolar hızla yayılıyor.

@thebentist isimli bir kullanıcıya yorum yapan biri, “Yetişkin emziği kullanıyorum, 4 yıldır dişlerim hiç bozulmadı,” derken; bir diğeri “Sadece bir yetişkin emziği alın! Ben kullanıyorum! Hatta ADHD (dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu) için bile işe yarıyor” sözleriyle bu alışkanlığın işlevselliğini savundu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın