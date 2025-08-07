Evsizler İçin Kanada'da Adeta Bir Şehir Kuran Başarılı Girişimci: Marcel LeBrun

Üstelik evler güneş panelleriyle enerji üretiyor, bu da çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağlıyor. Ancak projeyi benzersiz kılan yalnızca evlerin fiziksel özellikleri değil. Aynı zamanda burada yaşayan bireylere yönelik kapsamlı bir destek sistemi de sunuluyor.

12 Neighbours sakinlerine, aylık yaklaşık 200 Kanada Doları gibi sembolik bir kirayla barınma imkânı sağlanıyor. Bunun yanında mesleki eğitim, girişimcilik atölyeleri, psikolojik destek ve topluluk temelli sosyal hizmetler de projeye entegre edilmiş durumda. Köyde marangoz atölyesi, matbaa ve medya üretim merkezi gibi birimler bulunuyor. Bu alanlarda, projede kalan bireyler hem üretime katılıyor hem de istihdam ediliyor.

Marcel LeBrun’un bu girişimi, yalnızca Fredericton'da değil, tüm Kanada’da ses getirdi. Bugün projeye yerleşmek isteyen yaklaşık 700 kişi bekleme listesinde yer alıyor.