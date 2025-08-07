Evsizler İçin Kanada'da Adeta Bir Şehir Kuran Başarılı Girişimci: Marcel LeBrun
Evsizlik, dünyanın birçok yerinde büyüyen bir sosyal kriz haline gelmişken, Kanada’da bir girişimci kendi çözümünü inşa etmeye karar verdi. Yıllar boyunca teknoloji sektöründe büyük başarılar elde eden Marcel LeBrun, servetini toplumun en kırılgan kesimleri için kullanmayı seçti. Bugün, onun liderliğinde kurulan küçük evlerden oluşan bu yaşam alanı, evsiz bireyler için sadece bir barınak değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç sunuyor.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanada’nın New Brunswick eyaletinde, evsizliğe karşı geliştirilen sıra dışı bir çözüm günümüzde hala konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Marcel LeBrun, kariyerine yazılım mühendisi olarak başladı ve sosyal medya analizine yönelik geliştirdiği girişimiyle büyük bir ticari başarıya ulaştı.
Bu kararla birlikte hayata geçirilen 12 Neighbours projesi, evsiz bireyler için sürdürülebilir, erişilebilir ve insana yakışır bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.
Her bir ev yaklaşık 22 ila 27 metrekare büyüklüğünde ve içinde mutfak, banyo, oturma alanı gibi temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın