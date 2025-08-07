onedio
Evsizler İçin Kanada'da Adeta Bir Şehir Kuran Başarılı Girişimci: Marcel LeBrun

Evsizler İçin Kanada'da Adeta Bir Şehir Kuran Başarılı Girişimci: Marcel LeBrun

07.08.2025 - 16:45

Evsizlik, dünyanın birçok yerinde büyüyen bir sosyal kriz haline gelmişken, Kanada’da bir girişimci kendi çözümünü inşa etmeye karar verdi. Yıllar boyunca teknoloji sektöründe büyük başarılar elde eden Marcel LeBrun, servetini toplumun en kırılgan kesimleri için kullanmayı seçti. Bugün, onun liderliğinde kurulan küçük evlerden oluşan bu yaşam alanı, evsiz bireyler için sadece bir barınak değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç sunuyor.

Kanada’nın New Brunswick eyaletinde, evsizliğe karşı geliştirilen sıra dışı bir çözüm günümüzde hala konuşuluyor.

Fredericton kentinde inşa edilen 99 küçük evden oluşan bu topluluk, yalnızca fiziksel bir barınak değil, aynı zamanda yeniden ayağa kalkmak isteyen insanlar için umut dolu bir başlangıç sunuyor. Bu projeyi mümkün kılan kişi ise bir teknoloji girişimcisi olan Marcel LeBrun.

Marcel LeBrun, kariyerine yazılım mühendisi olarak başladı ve sosyal medya analizine yönelik geliştirdiği girişimiyle büyük bir ticari başarıya ulaştı.

Şirketini yüksek meblağlarla sattıktan sonra milyonlarca dolarlık bir servetin sahibi oldu. Ancak LeBrun için bu kazanç, kişisel zenginlikten çok daha fazlasını ifade ediyordu. Sahip olduğu kaynakları, yaşadığı toplumu dönüştürmek ve daha adil bir yaşam ortamı oluşturmak için kullanmaya karar verdi.

Bu kararla birlikte hayata geçirilen 12 Neighbours projesi, evsiz bireyler için sürdürülebilir, erişilebilir ve insana yakışır bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyor.

2021 yılında temelleri atılan projede, bugüne kadar 96 ev tamamlandı. Tamamlandığında toplam 99 evden oluşacak bu küçük ev köyü, Kanada’da evsizliğe karşı geliştirilen en kapsamlı ve yenilikçi çözümlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Her bir ev yaklaşık 22 ila 27 metrekare büyüklüğünde ve içinde mutfak, banyo, oturma alanı gibi temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak donanıma sahip.

Üstelik evler güneş panelleriyle enerji üretiyor, bu da çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir katkı sağlıyor. Ancak projeyi benzersiz kılan yalnızca evlerin fiziksel özellikleri değil. Aynı zamanda burada yaşayan bireylere yönelik kapsamlı bir destek sistemi de sunuluyor.

12 Neighbours sakinlerine, aylık yaklaşık 200 Kanada Doları gibi sembolik bir kirayla barınma imkânı sağlanıyor. Bunun yanında mesleki eğitim, girişimcilik atölyeleri, psikolojik destek ve topluluk temelli sosyal hizmetler de projeye entegre edilmiş durumda. Köyde marangoz atölyesi, matbaa ve medya üretim merkezi gibi birimler bulunuyor. Bu alanlarda, projede kalan bireyler hem üretime katılıyor hem de istihdam ediliyor.

Marcel LeBrun’un bu girişimi, yalnızca Fredericton'da değil, tüm Kanada’da ses getirdi. Bugün projeye yerleşmek isteyen yaklaşık 700 kişi bekleme listesinde yer alıyor.

