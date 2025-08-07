onedio
Bir Anlık İhmal Hayatına Mal Oluyordu: Fethiye'ye Tatile Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.08.2025 - 17:18

İngiltere'den Türkiye’ye tatil için gelen Fia Lane’in keyifli başlayan yaz tatili, saniyeler içinde kabusa dönüştü. Kask takmadan bindiği ATV’nin devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kadın, hem fiziksel hem de duygusal büyük bir bedel ödedi.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/361...
Fia Lane isimli bir kadın, 7 yaşındaki oğlu Kairo, kız kardeşi ve annesiyle birlikte Fethiye’de yaz tatili planlamıştı.

Ancak tatilin ikinci günü yaşanan bir kaza her şeyi altüst etti.

'Yıllardır teyzem Diane’in Fethiye’deki evine tatile giderim. Bu kez yanımda oğlum Kairo, kız kardeşim ve annem de vardı. İlk gün her şey harikaydı. Ertesi sabah havuza girdik, sonra teyzemin sitesindeki ATV'yi kullanmaya karar verdik. Daha önce de defalarca binmiştim. Kask takmadım. Bu benim en büyük hatamdı.'

Ancak saniyeler içinde her şey değişti.

Bir kedi aniden yola atlayınca frene basacağına yanlışlıkla gaza bastı. Araç devrildi, Fia yere savruldu ve bilincini kaybetti.

'Gözümü açtığımda hiçbir şey göremiyordum. Kanlar içindeydim, kolum havada kitlenmişti, acıdan çığlık atıyordum. Oğlumun çığlıklarını duydum: ‘Annem öldü mü?!’ Kalbim paramparça oldu.'

Ambulans geldi ancak hastaneye götürülebilmeleri için pasaportlarını almaları gerekti. Kaza sırasında omzu çıkan ve kafasında büyük bir yara açılan Fia’ya hastanede 40 dikiş atıldı. Parmağı da yarılan Fia, ciddi ağrılar içinde eve döndü.

Ama asıl şok, sigortasının olmadığını fark ettiğinde geldi.

“Bu zamana kadar hep seyahat sigortası yaptırırdım. Bu kez aceleden unuttum. Başta sadece 400 sterlin ödedim ama sonrasında İngiltere’de çekilen röntgenlerde kolumun kırık olduğu ortaya çıktı. Şu an hâlâ tedavi görüyorum ve ameliyat ihtimali var.”

Oğlu Kairo ise yaşananları hâlâ unutamıyor.

“Türkiye’ye bir daha asla gitmek istemiyor. Hâlâ o günü hatırlıyor, korkuyor. O anları silmek için tatilin kalanını elimden geldiğince normal geçirmeye çalıştım ama kolay olmadı.”

Fia şimdi herkesi uyarıyor:

'Yurt dışına çıkmadan önce mutlaka sigorta yaptırın ve asla kasksız araç kullanmayın. O birkaç dakikalık eğlence, size çok ağır bir fatura çıkarabilir.'

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
