Bir Anlık İhmal Hayatına Mal Oluyordu: Fethiye'ye Tatile Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/361...
İngiltere'den Türkiye’ye tatil için gelen Fia Lane’in keyifli başlayan yaz tatili, saniyeler içinde kabusa dönüştü. Kask takmadan bindiği ATV’nin devrilmesi sonucu ağır yaralanan genç kadın, hem fiziksel hem de duygusal büyük bir bedel ödedi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fia Lane isimli bir kadın, 7 yaşındaki oğlu Kairo, kız kardeşi ve annesiyle birlikte Fethiye’de yaz tatili planlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak saniyeler içinde her şey değişti.
Ama asıl şok, sigortasının olmadığını fark ettiğinde geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın