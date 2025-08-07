Bir Anlık İhmal Hayatına Mal Oluyordu: Fethiye'ye Tatile Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü

“Bu zamana kadar hep seyahat sigortası yaptırırdım. Bu kez aceleden unuttum. Başta sadece 400 sterlin ödedim ama sonrasında İngiltere’de çekilen röntgenlerde kolumun kırık olduğu ortaya çıktı. Şu an hâlâ tedavi görüyorum ve ameliyat ihtimali var.”

Oğlu Kairo ise yaşananları hâlâ unutamıyor.

“Türkiye’ye bir daha asla gitmek istemiyor. Hâlâ o günü hatırlıyor, korkuyor. O anları silmek için tatilin kalanını elimden geldiğince normal geçirmeye çalıştım ama kolay olmadı.”

Fia şimdi herkesi uyarıyor:

'Yurt dışına çıkmadan önce mutlaka sigorta yaptırın ve asla kasksız araç kullanmayın. O birkaç dakikalık eğlence, size çok ağır bir fatura çıkarabilir.'