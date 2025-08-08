Psikoterapist, Erkeklerin Neden Daha Fazla Yapay Zekayla Romantik İlişki Kurduğunu Açıkladı
Kaynak: https://www.unilad.com/news/sex-and-r...
Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken, yapay zekayla kurulan ilişkiler de hızla yaygınlaşıyor. Psikoterapist Sarah Louise Ryan, erkeklerin neden gerçek ilişkiler yerine yapay zeka ile romantik bağ kurmaya yöneldiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teknoloji hızla gelişirken, ilişkiler de değişiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişki uzmanı ve psikoterapist Sarah Louise Ryan, UNILAD’a yaptığı açıklamada bu hızlı büyüyen fenomenin arkasındaki sebebi değerlendirdi.
“Teknolojinin verdiği anlık, sürekli onaylama ve empati hissi çok güçlü. Diyelim ki ‘Flört hayatım berbat gidiyor, sorun bende mi?’ diye soruyorsunuz; yapay zeka size ‘Hayır, sorun sende değil’ diye yanıt veriyor çünkü bu empati ve onaylama sağlıyor”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Her filmini izledim, yani AI benim bile kafamı mikti... As a conclusion, hiçbir erkek kadın çenesi kadın dırdırı, güzel kadınla beraber olmak filan demesin..... Devamını Gör
ben çözdüm, nefes alan, almayan, madde olsun enerji olsun, herhangi bir "şey" i erkeğe ver önünde sonunda yapacağı şey onunla ilişkiye girmek olur :d yapay z... Devamını Gör