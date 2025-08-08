Psikoterapist, Erkeklerin Neden Daha Fazla Yapay Zekayla Romantik İlişki Kurduğunu Açıkladı

Ryan, erkeklerin gerçek hayattaki partnerler yerine neden teknolojiye yöneldiğini şu şekilde açıkladı:

Öncelikle insanların aklına gelen “Bu erkekler sadece partnerlerini kontrol etmek istiyor” varsayımını yalanladı. Ona göre mesele kontrol değil, “reddedilme korkusu” ve bunun yarattığı rahatlık arayışı.

Ryan, “Çok ilginç bir durum. Burada asıl olan kontrol değil; aslında reddedilmekten kaçınmak. İnsanlar bu sayede reddedilmediklerini hissediyor ve bu durum onlara bir kontrol duygusu sağlıyor,” dedi.

Yapay zeka ilişkilerinin bağımlılık yapmasının sebebi, kullanıcıya sürekli pozitif geri dönüş sağlaması. Ayrıca bazı hizmetlerde kullanıcılar chatbot’un ‘kişiliğini’ belirleyebiliyor, yani karşılarındaki yapay zekayı istedikleri gibi daha uyumlu ve onaylayıcı yapabiliyor.