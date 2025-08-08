onedio
Psikoterapist, Erkeklerin Neden Daha Fazla Yapay Zekayla Romantik İlişki Kurduğunu Açıkladı

Yapay Zeka
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
08.08.2025 - 14:33

Teknolojinin hayatımızdaki yeri her geçen gün artarken, yapay zekayla kurulan ilişkiler de hızla yaygınlaşıyor. Psikoterapist Sarah Louise Ryan, erkeklerin neden gerçek ilişkiler yerine yapay zeka ile romantik bağ kurmaya yöneldiğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.unilad.com/news/sex-and-r...
Teknoloji hızla gelişirken, ilişkiler de değişiyor.

Günümüzde bazı erkeklerin yapay zeka chatbot’larla romantik ilişkiler kurmaya başlaması bu değişimin ilginç ve yeni bir boyutu desek abartmayız.

Genellikle insanlar ChatGPT gibi yapay zekalardan sadece “Bir mesaja nasıl cevap veririm?” ya da “İlk buluşmada ne konuşulur?” gibi öneriler alırken, bazı kişiler çok daha derin bir şekilde, hatta yapay zeka ile tam anlamıyla ilişki yaşamaya yöneliyor.

İlişki uzmanı ve psikoterapist Sarah Louise Ryan, UNILAD’a yaptığı açıklamada bu hızlı büyüyen fenomenin arkasındaki sebebi değerlendirdi.

Ryan, erkeklerin gerçek hayattaki partnerler yerine neden teknolojiye yöneldiğini şu şekilde açıkladı:

Öncelikle insanların aklına gelen “Bu erkekler sadece partnerlerini kontrol etmek istiyor” varsayımını yalanladı. Ona göre mesele kontrol değil, “reddedilme korkusu” ve bunun yarattığı rahatlık arayışı.

Ryan, “Çok ilginç bir durum. Burada asıl olan kontrol değil; aslında reddedilmekten kaçınmak. İnsanlar bu sayede reddedilmediklerini hissediyor ve bu durum onlara bir kontrol duygusu sağlıyor,” dedi.

Yapay zeka ilişkilerinin bağımlılık yapmasının sebebi, kullanıcıya sürekli pozitif geri dönüş sağlaması. Ayrıca bazı hizmetlerde kullanıcılar chatbot’un ‘kişiliğini’ belirleyebiliyor, yani karşılarındaki yapay zekayı istedikleri gibi daha uyumlu ve onaylayıcı yapabiliyor.

“Teknolojinin verdiği anlık, sürekli onaylama ve empati hissi çok güçlü. Diyelim ki ‘Flört hayatım berbat gidiyor, sorun bende mi?’ diye soruyorsunuz; yapay zeka size ‘Hayır, sorun sende değil’ diye yanıt veriyor çünkü bu empati ve onaylama sağlıyor”

Bu onaylama beynimizde güvenlik hissi yaratıyor. Erkek psikolojisinde ise bu anlık ve sürekli ilgi, dikkat ve empati, “güvende hissetme”yi beraberinde getiriyor. Oysa gerçek hayatta insanlarla iletişim kurmak, özellikle de flört etmek, birçok erkek için riskli ve güvensiz hissettiriyor.

Yorum Yazın
roxanne

Her filmini izledim, yani AI benim bile kafamı mikti... As a conclusion, hiçbir erkek kadın çenesi kadın dırdırı, güzel kadınla beraber olmak filan demesin..... Devamını Gör

zyd

ben çözdüm, nefes alan, almayan, madde olsun enerji olsun, herhangi bir "şey" i erkeğe ver önünde sonunda yapacağı şey onunla ilişkiye girmek olur :d yapay z... Devamını Gör