Mars ve Satürn Çarpışıyor: Bu 4 Burcu Zorlu Bir Hafta Bekliyor

6 Ağustos’ta Mars, rahat etmediği Terazi burcuna geçiyor. 8 Ağustos’ta ise gerilemekte olan Satürn ile Koç–Terazi hattında karşı karşıya geliyor. İstek ve hareketin gezegeni Mars, sınırlar ve engellerin gezegeni Satürn’le çarpışınca enerji yavaşlar, motivasyon düşer ve ilişkilerde gerilim artar. Hepimiz etkileneceğiz ama dört burç bu dönemi daha yoğun hissedecek.

İşte bu süreçten en kötü etkilenecek burçlar...