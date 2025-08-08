onedio
Mars ve Satürn Çarpışıyor: Bu 4 Burcu Zorlu Bir Hafta Bekliyor

Metehan Bozkurt
08.08.2025 - 17:11

6 Ağustos’ta Mars, rahat etmediği Terazi burcuna geçiyor. 8 Ağustos’ta ise gerilemekte olan Satürn ile Koç–Terazi hattında karşı karşıya geliyor. İstek ve hareketin gezegeni Mars, sınırlar ve engellerin gezegeni Satürn’le çarpışınca enerji yavaşlar, motivasyon düşer ve ilişkilerde gerilim artar. Hepimiz etkileneceğiz ama dört burç bu dönemi daha yoğun hissedecek.

İşte bu süreçten en kötü etkilenecek burçlar...

Koç Burcu

Satürn retrosu zaten sizi duygusal olarak zorlamıştı. Şimdi Mars, ilişkiler evinizde karşıt konuma geçiyor. Partnerinizle eski yaralar, sınırlar ve eleştiriler gündeme gelebilir. İçinize kapanmayın; hislerinizi dürüstçe ifade edin.

Yengeç Burcu

Ev–iş dengesi zorlanıyor. Mars aile ve yuva alanınızı ısıtırken, Satürn kariyer planlarınızı ağırlaştırıyor. Partnerinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Küçük ama anlamlı anlar yaratmaya çalışın.

Terazi Burcu

Mars sizin burcunuza girerek hem tutkunuzu hem de sorun çözme isteğinizi artırıyor. Ancak Satürn ilişkiler alanında frene basıyor. Her şeyi tek seferde çözmeye çalışmayın; sabır, sıcak yaklaşım ve açık iletişim kazandırır.

Oğlak Burcu

Mars kariyer alanınızda sizi cesur adımlar atmaya iterken, Satürn aile ve geçmişten gelen yükleri hatırlatıyor. Tutku ve yakınlığı dengeleyin. Baskı altında kırılan şeyler kalıcı olmayabilir; dürüstlükle hareket edin, bu süreç ilişkilerinizi olgunlaştırabilir.

