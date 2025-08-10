onedio
Astrolog Açıkladı: Bu 4 Burcun Eski Sevgilisi Geri Dönüyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.08.2025 - 14:21

Eski aşklar bu ay yeniden alevleniyor! Astrologun açıklamasına göre Aslan, Terazi, Kova ve Başak burçları, kopukluk yaşadıkları eski sevgilileriyle beklenmedik bir şekilde yeniden yakınlaşabilir. Sürpriz teklif ve hediyeler kapıda, aşkın zirvesi yakında!

İşte detaylar...

Bir astrolog, eski sevgililerin döneceği burçları açıkladı.

Yaptığı paylaşımda, 'Çok şaşıracaksınız ama Aslan, Terazi, Kova ve Başak Burcu etkili herkes bu ay bitmeden ani bir şekilde yakın zamanda kopukluk yaşadığınız ex partnerle ciddi bir yola girebilirsiniz bu kişi ex flört veya da güncel flört de olabilir aşkın zirvesini göreceksiniz bebek gibi hissedeceksiniz beklenmedik teklif ve hediyelere hazır olun' dedi.

Gelen yorumlardan bazıları:

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

Gönderiye buradan ulaşabilirsiniz:

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
