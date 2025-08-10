onedio
Ekonomi Uzmanları Uyardı: Labubu Bebekleri Çöken Ekonominin Habercisi mi?

Metehan Bozkurt
10.08.2025 - 15:12

Labubu bebekleri, son dönemde lüks çantaların vazgeçilmez aksesuarı haline geldi. Ancak ekonomi uzmanları bu minik oyuncaklarının popülerliğinin, yaklaşan ekonomik durgunluğun ve tüketici güvenindeki sarsıntının işareti olabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: https://nypost.com/2025/08/09/us-news...
Son dönemde Louis Vuitton ve Saint Laurent çantalarına takılan Labubu bebekleri, modanın garip ama popüler yeni statü sembolü haline geldi.

Ancak uzmanlar, bu çılgınlığın ekonomi için kötüye işaret olabileceğini söylüyor.

Ekonomik durgunluk dönemlerinde tüketicilerin genellikle “hesaplı lükslere” yöneldiği bilinir.

Yani bütçeyi zorlamayan, küçük ama mutluluk veren harcamalar. (Ruj, dondurma ya da sinema bileti gibi) İşte buna “ruj endeksi” deniyor. Şimdi ise bu korkutucu ama sevimli küçük Labubu bebekleri, bu endeksin yeni yüzü olabilir.

Sacramento Eyalet Üniversitesi Ekonomi Bölümü Başkanı David Lang,

“Ekonominin belirsiz olduğu, tüketici güveninin sarsıldığı böyle zamanlarda insanların böyle bir çılgınlık içinde olması akıllarda ‘Acaba mantıklı mı davranıyorlar?’ sorusunu getiriyor” diyor.

Ama işin aslı, çoğu davranış ekonomistine göre insanlar tamamen mantıklı hareket ediyor.

Lang’a göre, ekstra tatil ya da yeni bir tasarım çanta almak yerine tüketiciler “tasarım çantaya takılan uygun fiyatlı aksesuar” yani Labubu tercih ediyor.

Ünlü isimlerin, özellikle Rihanna gibi isimlerin çantalarında Labubu’yu görmeleri de bu trendin kabul görmesini hızlandırıyor.

New York başta olmak üzere büyük şehirlerde Labubu’lar adeta sokakları dolduruyor. Bu küçük canavarların fiyatı genellikle 1000 ila 2000 TL arasında değişiyor. Uzmanlar, bu tür aşırı harcamaların aslında yaklaşan bir ekonomik durgunluğun habercisi olabileceğini düşünüyor.

