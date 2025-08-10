Ekonomi Uzmanları Uyardı: Labubu Bebekleri Çöken Ekonominin Habercisi mi?

“Ekonominin belirsiz olduğu, tüketici güveninin sarsıldığı böyle zamanlarda insanların böyle bir çılgınlık içinde olması akıllarda ‘Acaba mantıklı mı davranıyorlar?’ sorusunu getiriyor” diyor.

Ama işin aslı, çoğu davranış ekonomistine göre insanlar tamamen mantıklı hareket ediyor.

Lang’a göre, ekstra tatil ya da yeni bir tasarım çanta almak yerine tüketiciler “tasarım çantaya takılan uygun fiyatlı aksesuar” yani Labubu tercih ediyor.

Ünlü isimlerin, özellikle Rihanna gibi isimlerin çantalarında Labubu’yu görmeleri de bu trendin kabul görmesini hızlandırıyor.

New York başta olmak üzere büyük şehirlerde Labubu’lar adeta sokakları dolduruyor. Bu küçük canavarların fiyatı genellikle 1000 ila 2000 TL arasında değişiyor. Uzmanlar, bu tür aşırı harcamaların aslında yaklaşan bir ekonomik durgunluğun habercisi olabileceğini düşünüyor.