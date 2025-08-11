onedio
Uçakta Tuvaletini Yapmak İstedi, Uçuşlar İptal Oldu: "Beni Biyolojik Tehlike İlan Ettiler"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
11.08.2025 - 18:08

Portekiz’den ABD’ye dönen genç kadın, uçuş sırasında yakalandığı şiddetli tuvalet krizini sosyal medyada anlattı. Yaşananlar o kadar büyüdü ki, uçak bir sonraki seferini yapamadı ve hazmat ekibi devreye girdi. Kendisi ise durumu “Beni biyolojik tehlike ilan ettiler” sözleriyle özetledi.

ABD’de yaşayan Meghan Reinertsen, sosyal medyada paylaştığı hikâyesiyle milyonları hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü.

Portekiz’den ABD’ye dönerken yaşadığı ani ve kontrol edilemeyen ishal krizi, bindiği uçağın bir sonraki seferinin iptal edilmesine yol açtı.

Reinertsen, uçuş öncesi yediği az pişmiş hamburgerin kendisine gıda zehirlenmesi yaşattığını anlattı.

Uçakta otururken “derinlerde bir hareketlenme” hissettiğini ve tuvalete koşmak zorunda kaldığını söyleyen genç kadın, yaşadıklarını “Hayatımda kimsenin yaşamaması gereken 20 dakikalık bir ishal” sözleriyle tarif etti. Kriz sırasında yoğun terleme, karın krampları ve bulantı yaşayan Reinertsen, tuvalette hem ishal hem de kusma nöbetleri geçirdi.

Kabinin küçük lavabosunda yaşanan bu durum, diğer yolcuların tuvaleti kullanmasını imkânsız hale getirdi.

Bir görevlinin kendisine verdiği torbaya istifra eden Reinertsen, uçuşun sonuna kadar lavabodan çıkamadı. İndiğinde ise tekerlekli sandalye ile uçaktan indirildi ve uçak, hazmat ekibi tarafından derin temizlik için hangara çekildi.

“Beni biyolojik tehlike ilan ettiler” diye espri yapan Reinertsen, otel odasında da bir ishal atağı yaşadığını ama asıl utancın uçağın iptaline sebep olmak olduğunu söyledi. “Eğer bu olay sizin hayatınızı olumsuz etkilediyse, çok üzgünüm” diyen genç kadın, hikâyesiyle TikTok’ta 20 milyondan fazla kişiye ulaştı.

