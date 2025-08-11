Uçakta Tuvaletini Yapmak İstedi, Uçuşlar İptal Oldu: "Beni Biyolojik Tehlike İlan Ettiler"

Bir görevlinin kendisine verdiği torbaya istifra eden Reinertsen, uçuşun sonuna kadar lavabodan çıkamadı. İndiğinde ise tekerlekli sandalye ile uçaktan indirildi ve uçak, hazmat ekibi tarafından derin temizlik için hangara çekildi.

“Beni biyolojik tehlike ilan ettiler” diye espri yapan Reinertsen, otel odasında da bir ishal atağı yaşadığını ama asıl utancın uçağın iptaline sebep olmak olduğunu söyledi. “Eğer bu olay sizin hayatınızı olumsuz etkilediyse, çok üzgünüm” diyen genç kadın, hikâyesiyle TikTok’ta 20 milyondan fazla kişiye ulaştı.