Uçakta Tuvaletini Yapmak İstedi, Uçuşlar İptal Oldu: "Beni Biyolojik Tehlike İlan Ettiler"
Portekiz’den ABD’ye dönen genç kadın, uçuş sırasında yakalandığı şiddetli tuvalet krizini sosyal medyada anlattı. Yaşananlar o kadar büyüdü ki, uçak bir sonraki seferini yapamadı ve hazmat ekibi devreye girdi. Kendisi ise durumu “Beni biyolojik tehlike ilan ettiler” sözleriyle özetledi.
ABD’de yaşayan Meghan Reinertsen, sosyal medyada paylaştığı hikâyesiyle milyonları hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü.
Reinertsen, uçuş öncesi yediği az pişmiş hamburgerin kendisine gıda zehirlenmesi yaşattığını anlattı.
Kabinin küçük lavabosunda yaşanan bu durum, diğer yolcuların tuvaleti kullanmasını imkânsız hale getirdi.
