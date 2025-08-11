Duygusal Hassasiyet Denilince Akla Onlar Geliyor: Güveni En Kolay Kırılan Burçlar

Hayalperest ve duygusal Balıklar, empati yetenekleri sayesinde insanlara kolayca güvenebilirler. Ancak bu güven bir kez kırıldığında, iç dünyalarında büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. Balıklar için güven, duygusal korunma kalkanıdır ve zedelenmesi, onları koruma moduna iter.