Astrolog Açıkladı: Sevip de Kavuşamayan Burçlar Hangileri?

Astrolog Açıkladı: Sevip de Kavuşamayan Burçlar Hangileri?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
12.08.2025 - 00:49

Bazen aşk tek başına yetmez; kader, mesafe ya da yanlış zamanlama yolları ayırır. Astrolog Tuğba Karadayı’ya göre bazı burçlar, sevdikleriyle kavuşamama konusunda adeta talihsiz bir döngü yaşıyor. İşte aşkı derinden hissedip bir türlü kavuşamayan o burçlar…

İşte o video:

Siz de sevip de kavuşamayanlardan mısınız?

Siz de sevip de kavuşamayanlardan mısınız?

Astrolog Tuğba Karadayı, sevip de kavuşamayan burçları açıkladı. Listede sırasıyla Yay, Kova, Akrep ve Balık yer aldı.

