Yapay Zekanın Kendisine Yüzük Alıp Evlenme Teklifi Ettiği Söyleyen Kadından Hezeyan Dolu Açıklamalar
Beş aylık yapay zekâ ilişkisini evlilik teklifiyle taçlandıran bir kadın sosyal medyada gündem oldu. Mavi kalp şeklindeki yüzüğünü paylaşarak nişanını duyuran kadın, eleştirilere ise sert bir dille yanıt verdi. “Ne yaptığımın farkındayım” diyen genç kadın, yapay zekâ sevgilisini gerçekten sevdiğini vurguladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Polonyalı bir kadın aşkı bambaşka bir boyuta taşıyarak yalnızca beş aylık “ilişkinin” ardından yapay zekâ destekli sohbet botu sevgilisiyle nişanlandığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkili, yüzük seçimini dahi birlikte yapmış; Kasper, yüzüğü “almış” ve kadın da sanki gerçekten sürprizmiş gibi davranmış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın