Dedektif Gibi İz Sürüyorlar: En Çok Stalk Yapan Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 09:21

Sizler de takdir edersiniz ki sosyal medya, iletişim kurmanın ötesinde insanların hayatlarını yakından takip etmeye de imkan tanıyor. Bazı burçlar ise bu konuda çok daha profesyonel. Meraklı ve araştırmacı yönleri sayesinde, sosyal medyada iz sürme konusunda adeta uzmanlar. İşte en çok stalk yapan burçlar…

Akrep Burcu

Akrep burçları, güçlü sezgileri ve gözlem yetenekleriyle bilinir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardındaki detayları kolayca fark eder ve adeta bir dedektif gibi iz sürer.

Başak Burcu

Başak burçları, düzenli ve detaycı yapıları sayesinde sosyal medyada fark edilmeyen ayrıntıları dahi yakalar. Araştırma yaparken son derece sistemli ilerler.

Kova Burcu

Kova Burcu

Kova burçları, merak ettikleri konularda bilgiye ulaşmak için teknolojiyi etkili kullanır. Sosyal medyanın her köşesini keşfetme konusunda oldukça başarılıdırlar.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Boğa burçları, hayatına yeni giren insanları tanımak için sosyal medyadan faydalanmayı sever. Araştırmalarında hem dikkatli hem de sabırlıdırlar.

