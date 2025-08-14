Bilim Açıkladı: Yüksek Zekalı Kadınlar Erkekleri Daha Az mı Çekici Buluyor?
Cogent Psychology’de yayımlanan bir çalışma yüksek zekâya sahip kadınların kısa süreli etkileşimlerde erkekleri daha az çekici bulabileceğini ortaya koydu. Bu durum kişisel beğeni eksikliğinden ziyade, daha ayrıntılı ve eleştirel bir değerlendirme sürecinin yansıması olarak yorumlanıyor.
Gelin, çalışmanın detaylarına beraber bakalım...
Cogent Psychology’de yayımlanan bir araştırma, zeka ile çekicilik algısı arasındaki ilginç bir ilişkiyi ortaya koydu.
Sonuçlara göre, özellikle kadınlarda zekâ arttıkça erkeklere verilen çekicilik puanları düşüyor.
Kısa karşılaşmalarda bu faktörlerin çoğu gözlemlenemediği için puanlar düşük çıkabiliyor.
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
