article/comments
Bilim Açıkladı: Yüksek Zekalı Kadınlar Erkekleri Daha Az mı Çekici Buluyor?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
14.08.2025 - 12:08

Cogent Psychology’de yayımlanan bir çalışma yüksek zekâya sahip kadınların kısa süreli etkileşimlerde erkekleri daha az çekici bulabileceğini ortaya koydu. Bu durum kişisel beğeni eksikliğinden ziyade, daha ayrıntılı ve eleştirel bir değerlendirme sürecinin yansıması olarak yorumlanıyor.

Gelin, çalışmanın detaylarına beraber bakalım...

Cogent Psychology’de yayımlanan bir araştırma, zeka ile çekicilik algısı arasındaki ilginç bir ilişkiyi ortaya koydu.

Çalışmada, kadın ve erkek katılımcıların kendi zekâ seviyeleri ile karşı cinsin çekiciliğini nasıl değerlendirdikleri incelendi.

Sonuçlara göre, özellikle kadınlarda zekâ arttıkça erkeklere verilen çekicilik puanları düşüyor.

Tabii ki bu kadınların erkekleri “beğenmediği” anlamına gelmiyor.

Aslında yüksek zekâ, daha fazla detayı göz önüne almayı ve daha eleştirel bir değerlendirme yapmayı beraberinde getiriyor. Yani bir kadının karşısındaki erkeğe verdiği puan, sadece fiziksel görünüşle değil; davranış, beden dili ve sosyal uyum gibi birçok faktörle şekilleniyor.

Kısa karşılaşmalarda bu faktörlerin çoğu gözlemlenemediği için puanlar düşük çıkabiliyor.

Erkeklerde ise durum farklı. Kendini daha çekici gören erkekler, karşı cinsi daha yüksek puanlama eğiliminde oluyor. İlk izlenimlerde zekâ, fiziksel çekiciliği gölgeleyebilir ama bu uzun vadede önemli olan daha karmaşık bir değerlendirme sürecinin sadece başlangıcı.

Metehan Bozkurt
Salgın Hastalık

