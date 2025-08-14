onedio
Yeni Bir Sayfa Açıp Küllerimizden Doğuyoruz: 14 Ağustos Perşembe İtibarıyla Hayatı Değişecek Burçlar

Yeni Bir Sayfa Açıp Küllerimizden Doğuyoruz: 14 Ağustos Perşembe İtibarıyla Hayatı Değişecek Burçlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 14:14

Geçmişin yüklerini geride bırakma zamanı geldi. 14 Ağustos Perşembe itibarıyla bazı burçlar, aldıkları derslerle hayatlarını baştan yaratacak ve kendilerini yeniden keşfedecek.

İşte o burçlar...

İkizler Burcu

İkizler, belirsizlikler içinde sıkışıp kalmak sizin işiniz değil. Şu anda hayatınızdaki karmaşık bir durumdan ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz ama tam olarak nasıl hareket edeceğinizi kestiremiyorsunuz.

14 Ağustos’ta, Ay-Merkür karesi sayesinde içinizde bir harekete geçme isteği doğacak. Artık değişim zamanı geldi ve detaylara odaklanmak size ışık tutacak. Nihayet hangi adımı atmanız gerektiğini göreceksiniz.

Terazi Burcu

Terazi, barışı korumak ve işleri yoluna koymak konusunda ne kadar çabaladığınızı yalnızca siz bilirsiniz. Ay-Merkür karesi bir kez daha işleri karıştırabilir ama sonunda ayağa kalkacak ve hayatınızı kontrol altına alabileceksiniz.

14 Ağustos’ta, değişimin ve yükselişin zamanı geldiğini fark edeceksiniz. Artık takılıp kalmayacak, kendinize güvenerek doğru yönü belirleyeceksiniz. Hayatınızda geri adım atmak yok, sadece ileriye bakıyorsunuz.

Akrep Burcu

Geçmiş, farklı detaylar ve yeni bakış açılarıyla sürekli kendini yeniden yazabilir. Bu, Akrep için yorucu olabilir; çünkü zihniniz eski anılarla meşgul.

14 Ağustos’ta Ay-Merkür karesi sırasında bir seçim yapacaksınız: Ya eski anılara takılıp kalacak, ya da onları ardınızda bırakacaksınız. Yaratıcı yönünüzü kullanın; sanat, yazı, dans veya sizi toparlayan herhangi bir aktiviteyle içsel yüklerinizi atın. İyileşmek ve değişmek sizin elinizde.

