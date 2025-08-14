Yeni Bir Sayfa Açıp Küllerimizden Doğuyoruz: 14 Ağustos Perşembe İtibarıyla Hayatı Değişecek Burçlar

İkizler, belirsizlikler içinde sıkışıp kalmak sizin işiniz değil. Şu anda hayatınızdaki karmaşık bir durumdan ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz ama tam olarak nasıl hareket edeceğinizi kestiremiyorsunuz.

14 Ağustos’ta, Ay-Merkür karesi sayesinde içinizde bir harekete geçme isteği doğacak. Artık değişim zamanı geldi ve detaylara odaklanmak size ışık tutacak. Nihayet hangi adımı atmanız gerektiğini göreceksiniz.