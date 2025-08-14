Bilim İnsanları Duyurdu: Saçtan Üretilen Diş Macunu 2 Yıla Raflarda Olabilir
Kaynak: https://nypost.com/2025/08/13/health/...
Bilim insanları, saçta bulunan keratin proteiniyle diş çürüklerine karşı devrim niteliğinde bir çözüm geliştirdi. Florürden daha etkili olabileceği belirtilen bu madde diş minesini onarıp güçlendirebiliyor. Araştırmacılar bu yeniliğin 2-3 yıl içinde diş macunu olarak piyasada olabileceğini söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Florürlü diş macunu, diş minesini güçlendirerek diş çürüklerine karşı koruma sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keratin; insan saçında, cildinde, tırnaklarında ve koyun yününde bulunan bir protein.
Şu an için keratin, koyun yününden elde edildi.
Araştırma ekibi, bu buluşun iki ila üç yıl içinde diş macunu ya da profesyonel olarak uygulanan jel formunda piyasaya çıkabileceğini öngörüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Çalışmayı yapan kralın kel olması da harika bir detay hdlddjls
Olum florür zaten adamı mal eden bişey amk florürsüz kullanın aq zaten salaklık aldı başını gitti hepten beter olmayalım misfak kullanın en temizi o yemin ed... Devamını Gör
baykal zihniyetliler diş macunu için türbanlı kadınlardan saç ister mi acaba 😝