Bilim İnsanları Duyurdu: Saçtan Üretilen Diş Macunu 2 Yıla Raflarda Olabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2025 - 16:56

Bilim insanları, saçta bulunan keratin proteiniyle diş çürüklerine karşı devrim niteliğinde bir çözüm geliştirdi. Florürden daha etkili olabileceği belirtilen bu madde diş minesini onarıp güçlendirebiliyor. Araştırmacılar bu yeniliğin 2-3 yıl içinde diş macunu olarak piyasada olabileceğini söylüyor.

Kaynak: https://nypost.com/2025/08/13/health/...
Florürlü diş macunu, diş minesini güçlendirerek diş çürüklerine karşı koruma sağlıyor.

Ancak İngiltere’deki King’s College London’dan araştırmacılar, florürden bile daha etkili olabilecek yeni bir madde keşfetti. O da saçtaki keratin.

Keratin; insan saçında, cildinde, tırnaklarında ve koyun yününde bulunan bir protein.

Bilim insanları, bu proteinin yoğun bir mineral tabaka oluşturarak diş minesinin yapısını taklit edebildiğini ve hassasiyete yol açan sinir kanallarını kapatabildiğini belirtiyor.

Araştırmanın kıdemli yazarı ve protez diş hekimi Dr. Sherif Elsharkawy, “Biyoteknoloji sayesinde artık sadece semptomları tedavi etmekle kalmayıp, vücudun kendi malzemeleriyle biyolojik işlevleri geri kazandırabileceğimiz bir döneme giriyoruz” diyor.

Şu an için keratin, koyun yününden elde edildi.

Diş yüzeyine uygulandığında tükürükteki minerallerle etkileşime girerek mineye benzer kristalimsi bir yapı oluşturuyor. Bu yapı zamanla kalsiyum ve fosfat iyonlarını çekerek diş üzerinde koruyucu bir tabaka büyütüyor. Böylece vücut kendi hücreleriyle yenileyemediği diş minesini biyolojik yolla yeniden kazanma şansı buluyor.

Araştırma ekibi, bu buluşun iki ila üç yıl içinde diş macunu ya da profesyonel olarak uygulanan jel formunda piyasaya çıkabileceğini öngörüyor.

Ayrıca keratinin, atık saç ve yün gibi biyolojik kaynaklardan sürdürülebilir şekilde elde edilebilmesi, plastik reçineler gibi toksik ve kısa ömürlü malzemelere olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Metehan Bozkurt
