23 Yıl Önce Sattığı Arabasını Trafikte Görünce Duygulanan Baba İzleyenleri Hüzünlendirdi

Metehan Bozkurt
15.08.2025 - 14:15

Babası yıllar önce sattığı arabayı trafikte gören bir kullanıcı, o an yaşadığı şaşkınlık ve duygusal anları paylaştı. İzleyenler, babanın içten tepkileri karşısında adeta hüzünlendi.

İşte o anlar:

Bir kullanıcı, babasının yıllar önce sattığı arabayı trafikte gördüğü anları paylaştı.

Bir kullanıcı, babasının yıllar önce sattığı arabayı trafikte gördüğü anları paylaştı.

Babanın pek duygusal anları izleyenleri adeta hüzünlendirdi.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio'da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, "Yaşam" kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
