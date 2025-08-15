onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
C2 Seviye Bağımlılıklarını Anlatarak Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

C2 Seviye Bağımlılıklarını Anlatarak Kendilerine Hak Verdiren Kullanıcılar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
15.08.2025 - 17:16

Hepimizin farklı bağımlılıkları olabilir. Kahve, müzik ya da herhangi bir dizi. Bu bağımlılıklarımız zaman zaman o kadar ileri düzeyde olur ki önüne geçemeyiz. Peki kullanıcılar C2 seviye bağımlılıklarını nasıl anlatmış?

Buyurun beraber bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her şey bu tweetle başladı...

Her şey bu tweetle başladı...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski dizileri yad etmeden olmaz...

Eski dizileri yad etmeden olmaz...
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Duygulananlar da vardı tabii...

Duygulananlar da vardı tabii...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Malum tercih dönemi de bitti.

Malum tercih dönemi de bitti.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizin bağımlılıklarınız neler?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın