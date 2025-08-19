onedio
Eylül Ayının Yaklaşmasıyla Heyecanlarını Dile Getiren Kullanıcılar

Gökçe Cici
19.08.2025 - 20:23

Yaz aylarının inişli çıkışlı temposu sosyal medyada yine konuşulmaya başlandı. Temmuz ayının adeta geçmek bilmeyen günlerinden sonra, Ağustos’un ışık hızıyla bitiyor olması hepimizin dikkatini çekmişti. Bir türlü bitmeyen sıcaklarla geçen Temmuz’un ardından Ağustos’un nasıl bu kadar hızlı aktığına şaşıranlar, şimdiden Eylül ayının yaklaşmasını heyecanla dile getirirdi.

Gelin, kimler nasıl planlar yapmış bakalım! 💫

Yazın kavurucu sıcaklarının ardından Eylül ayının gelişi hakkında paylaşım yapan kullanıcı, pek çok kişiye tercüman oldu.

Tam diyete başlamalık gün!

👇🏻

Akademik takvimler herkesin zaman algısını bozdu...

Herkeste şöyle bi' bıkkınlık var şu aralar

👇🏻

Ajandalar hazırlandı mı?

👇🏻

👇🏻

İlginizi çekebilir:

