Eylül Ayının Yaklaşmasıyla Heyecanlarını Dile Getiren Kullanıcılar
Yaz aylarının inişli çıkışlı temposu sosyal medyada yine konuşulmaya başlandı. Temmuz ayının adeta geçmek bilmeyen günlerinden sonra, Ağustos’un ışık hızıyla bitiyor olması hepimizin dikkatini çekmişti. Bir türlü bitmeyen sıcaklarla geçen Temmuz’un ardından Ağustos’un nasıl bu kadar hızlı aktığına şaşıranlar, şimdiden Eylül ayının yaklaşmasını heyecanla dile getirirdi.
Gelin, kimler nasıl planlar yapmış bakalım! 💫
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yazın kavurucu sıcaklarının ardından Eylül ayının gelişi hakkında paylaşım yapan kullanıcı, pek çok kişiye tercüman oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tam diyete başlamalık gün!
👇🏻
Akademik takvimler herkesin zaman algısını bozdu...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Ajandalar hazırlandı mı?
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın