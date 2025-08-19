Aşkın Şehri Ankara'dan Donuk Esnaf Bakışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı da mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
Başlayalım!
Daha 2006 bir ışık yok.
Ayıp ama...
Simpsonlar mısınız be?
Olur öyle arada...
Romantizmin de başkenti...
Tabii bu duruma kurulanlar da var...
İlginç baba çıkışlarında ilk 10'a girer!
👇
👇
Telefon bu kadarını bulabilmiş...
Çarşamba tweetleriyle yine buralarda olacağız 👋
