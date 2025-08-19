onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Aşkın Şehri Ankara'dan Donuk Esnaf Bakışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Aşkın Şehri Ankara'dan Donuk Esnaf Bakışına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
19.08.2025 - 18:19

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Salı da mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Daha 2006 bir ışık yok.

Daha 2006 bir ışık yok.

Ayıp ama...

Ayıp ama...
twitter.com

Simpsonlar mısınız be?

Simpsonlar mısınız be?
twitter.com

Olur öyle arada...

Olur öyle arada...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Romantizmin de başkenti...

Romantizmin de başkenti...
twitter.com

Tabii bu duruma kurulanlar da var...

Tabii bu duruma kurulanlar da var...
twitter.com

İlginç baba çıkışlarında ilk 10'a girer!

İlginç baba çıkışlarında ilk 10'a girer!
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Telefon bu kadarını bulabilmiş...

Telefon bu kadarını bulabilmiş...
twitter.com

Çarşamba tweetleriyle yine buralarda olacağız 👋

Çarşamba tweetleriyle yine buralarda olacağız 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın