article/comments
article/share
Japonya'da Türklerin Açtığı Fırın Büyük İlgi Gördü: Resmen Yok Satıyorlar!

Japonya’da Türklerin Açtığı Fırın Büyük İlgi Gördü: Resmen Yok Satıyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.08.2025 - 18:01

Japonya’nın Kamakura kentinde eski bir polis karakolu binası bugünlerde sıra dışı bir işletmeye ev sahipliği yapıyor. Türk çift Burcu Alkurt ve Aziz Fırat’ın açtığı “Pide” adlı fırın, daha kapısında tabela olmamasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Fırının önünde oluşan uzun kuyruklar, Japonların ekşi mayalı ekmeklere ve Türk lezzetlerine olan merakını gözler önüne serdi.

Kaynak

Türk çiftin fırını, Kamakura'da gündem oldu.

Türk çiftin fırını, Kamakura’da gündem oldu.

34 yaşındaki Burcu Alkurt ve 36 yaşındaki eşi Aziz Fırat tarafından işletilen fırın, kısa sürede Kamakura’nın dikkat çeken mekanlarından biri haline geldi. “Pide”de ekşi mayalı ekmek çeşitlerinin yanı sıra Japonların sevdiği sütlü tost ekmeği shokupan ve Fransız köy ekmeği pain de campagne de bulunuyor.

Alkurt, fırına babasının eve getirdiği geleneksel Türk pidesinden esinlenerek bu ismi verdiğini anlattı. Bu adın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti.

Görsel düzenleme işinden ayrılan Alkurt, 2022'de Tayland seyahati sırasında Türk mutfağı odaklı bir iş kurmaya karar verdi.

Görsel düzenleme işinden ayrılan Alkurt, 2022’de Tayland seyahati sırasında Türk mutfağı odaklı bir iş kurmaya karar verdi.

Ardından Norveç’te ünlü Ille Brød fırınında staj yaptı ve burada ekşi mayanın farklı tatlarını deneyimledi. Aynı yıl eşi Aziz Fırat’ın Tokyo’da iş bulması üzerine çift Japonya’ya taşındı. Kamakura’ya yerleştikten sonra da fırın açma fikrini hayata geçirdiler. 

Ancak süreç kolay olmadı. Uygun unu bulmak için farklı bölgelerden yaklaşık 30 çeşit un denendi. Sonunda Hokkaido’dan gelen ekmek unu, tam buğday ve çavdardan oluşan altı farklı un karışımıyla kendi formüllerini oluşturdular. Zahmetli yolculuk, bugün “Pide”nin sırrı olarak görülüyor.

Türk ve İskandinav tatları Japonların ilgisini çekti.

Türk ve İskandinav tatları Japonların ilgisini çekti.

Pide” fırını sadece ekşi mayalı ekmekleriyle değil, farklı kültürlerden harmanlanan ürünleriyle de dikkat çekiyor. İskandinav çörekleri kardemummabullar ve kanelbullar, Türk simidi, rosmarinli focaccia, rugbro gibi çeşitler menüde yer alıyor. Hatta simit, Japon müşterilere bal ve mascarpone ile birlikte sunuluyor. 

Açılışın ardından sabah saatlerinde fırına gelenler lahmacun için bile sıra oluşturdu. Yoğun ilgi karşısında zaman zaman üretime yetişmekte zorlanan çift, buna rağmen mahalle halkıyla kurdukları samimi ilişki sayesinde kısa sürede sevilen bir işletme haline geldi.

Burcu Alkurt ve Aziz Fırat’ın samimi tavırları, fırıncılık hayali kuran gençleri de cezbetti. Nagoya’dan gelen bir kadın, Alkurt’la birlikte çalışıp deneyim kazandı. Alkurt, onunla konuşurken “Kendi işinizi yapabilirsiniz, uzun yıllar bir yerde çalışmak zorunda değilsiniz” sözleriyle de cesaret verdi. Bugün tabelasız küçük bir dükkan olarak başlayan bu hikaye, Japonya’da Türk mutfağına olan ilgiyi daha da artırmış durumda.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
