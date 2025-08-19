Japonya’da Türklerin Açtığı Fırın Büyük İlgi Gördü: Resmen Yok Satıyorlar!

“Pide” fırını sadece ekşi mayalı ekmekleriyle değil, farklı kültürlerden harmanlanan ürünleriyle de dikkat çekiyor. İskandinav çörekleri kardemummabullar ve kanelbullar, Türk simidi, rosmarinli focaccia, rugbro gibi çeşitler menüde yer alıyor. Hatta simit, Japon müşterilere bal ve mascarpone ile birlikte sunuluyor.

Açılışın ardından sabah saatlerinde fırına gelenler lahmacun için bile sıra oluşturdu. Yoğun ilgi karşısında zaman zaman üretime yetişmekte zorlanan çift, buna rağmen mahalle halkıyla kurdukları samimi ilişki sayesinde kısa sürede sevilen bir işletme haline geldi.

Burcu Alkurt ve Aziz Fırat’ın samimi tavırları, fırıncılık hayali kuran gençleri de cezbetti. Nagoya’dan gelen bir kadın, Alkurt’la birlikte çalışıp deneyim kazandı. Alkurt, onunla konuşurken “Kendi işinizi yapabilirsiniz, uzun yıllar bir yerde çalışmak zorunda değilsiniz” sözleriyle de cesaret verdi. Bugün tabelasız küçük bir dükkan olarak başlayan bu hikaye, Japonya’da Türk mutfağına olan ilgiyi daha da artırmış durumda.