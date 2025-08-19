Japonya’da Türklerin Açtığı Fırın Büyük İlgi Gördü: Resmen Yok Satıyorlar!
Japonya’nın Kamakura kentinde eski bir polis karakolu binası bugünlerde sıra dışı bir işletmeye ev sahipliği yapıyor. Türk çift Burcu Alkurt ve Aziz Fırat’ın açtığı “Pide” adlı fırın, daha kapısında tabela olmamasına rağmen yoğun ilgi görüyor. Fırının önünde oluşan uzun kuyruklar, Japonların ekşi mayalı ekmeklere ve Türk lezzetlerine olan merakını gözler önüne serdi.
Türk çiftin fırını, Kamakura’da gündem oldu.
Görsel düzenleme işinden ayrılan Alkurt, 2022’de Tayland seyahati sırasında Türk mutfağı odaklı bir iş kurmaya karar verdi.
Türk ve İskandinav tatları Japonların ilgisini çekti.
