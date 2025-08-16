ABD'de 2000’lerin Güzellik Algısını Gösteren Video "Pes Artık" Dedirtti

2000’lerin başında Amerika’da televizyon dünyası, güzellik kavramına dair son derece acımasız bir dil kullanıyordu. Kadınların dış görünüşleri üzerinden yapılan sert yorumlar, eğlence adı altında normalleştirilmişti. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video, o dönemin ne kadar toksik bir güzellik algısına sahip olduğunu yeniden hatırlattı. Howard Stern’in programında yaşanan olay, izleyenlere “Pes artık” dedirtecek türden.
Sosyal medyada yeniden gündem olan bu videoya gelen tepkiler ise kaçınılmazdı... 👇🏻
"Videodaki en güzel kişi tartışmasız o."
"Çirkin mi? Ne?"
"Ne kadar acımasızca."
“O, masanın arkasında oturan ya da seyirciler arasında bulunan herkesten daha güzel. Bana onun numarasını verin.”
“İnanılmaz derecede iğrenç, insanların buna nasıl ortak olduğuna akıl sır ermez. Oradaki herkesten çok daha güzel. Stern, burada söylememe izin verilmeyen şeyleri fazlasıyla hak ediyor.”
“Aynı anda bu kadar korkunç insanı aynı odaya nasıl toplamışlar?”
isin komik yani kadina gulenlerin hepsinin gercekten cirkin olmasi...
Aynı yıllarda Tr televizyonlarında nam-ı diğer mağara adamı showda ‘kadın altadırsa dövülebilir, kafasına sıkılabilir’ filan deniyormuş. Yeni denk geldim.
Ha bu arada, erkek aldatırsa elinin kiri diyor öncesinde. :))
Şimdi çok mu farklı sanki,daha beter!Kadınları bırak erkeklere bile yapılıyor...