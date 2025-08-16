onedio
ABD'de 2000’lerin Güzellik Algısını Gösteren Video "Pes Artık" Dedirtti

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.08.2025 - 10:29

2000’lerin başında Amerika’da televizyon dünyası, güzellik kavramına dair son derece acımasız bir dil kullanıyordu. Kadınların dış görünüşleri üzerinden yapılan sert yorumlar, eğlence adı altında normalleştirilmişti. Bugün sosyal medyada paylaşılan bir video, o dönemin ne kadar toksik bir güzellik algısına sahip olduğunu yeniden hatırlattı. Howard Stern’in programında yaşanan olay, izleyenlere “Pes artık” dedirtecek türden.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Sosyal medyada yeniden gündem olan bu videoya gelen tepkiler ise kaçınılmazdı... 👇🏻

twitter.com

'Benim “güzellik” barometrem mi bozuldu? Bana göre o kadın çok güzel.'

"Videodaki en güzel kişi tartışmasız o."

twitter.com

"Çirkin mi? Ne?"

twitter.com

👇🏻

twitter.com

“Bu gerçekten çok güzel bir kadın. AMA diyelim ki güzel değil, yine de bu yapılan şey nasıl bu kadar acımasız olmaz ki? Hatta gerçekten çirkin olsaydı, durum daha da kötü olurdu.'

"Ne kadar acımasızca."

twitter.com

“O, masanın arkasında oturan ya da seyirciler arasında bulunan herkesten daha güzel. Bana onun numarasını verin.”

twitter.com

“İnanılmaz derecede iğrenç, insanların buna nasıl ortak olduğuna akıl sır ermez. Oradaki herkesten çok daha güzel. Stern, burada söylememe izin verilmeyen şeyleri fazlasıyla hak ediyor.”

twitter.com

“Aynı anda bu kadar korkunç insanı aynı odaya nasıl toplamışlar?”

twitter.com

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Sera ZhuZhu

isin komik yani kadina gulenlerin hepsinin gercekten cirkin olmasi...

Arwen

Aynı yıllarda Tr televizyonlarında nam-ı diğer mağara adamı showda ‘kadın altadırsa dövülebilir, kafasına sıkılabilir’ filan deniyormuş. Yeni denk geldim.

Arwen

Ha bu arada, erkek aldatırsa elinin kiri diyor öncesinde. :))

Ertan Arslaner

Şimdi çok mu farklı sanki,daha beter!Kadınları bırak erkeklere bile yapılıyor...