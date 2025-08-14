onedio
79 Yaşındaki Gezgin 193 Ülke Arasından Favori Ülkelerini Açıkladı

Gökçe Cici
14.08.2025 - 21:40

Dünyayı gezmek pek çok kişinin hayali ama 79 yaşındaki Luisa Yu için bu hayal çoktan gerçeğe dönüştü. Filipinler’de başlayan hikâyesini Amerika’ya taşıyan Yu, tam 60 yıl boyunca dünyanın dört bir yanına yolculuk etti. Üç işte birden çalıştı, emlak lisansı aldı, seyahat acentesinde görev yaparak fırsat bulduğu her an yeni rotalara çıktı. Himalayalar’dan Afrika’nın düzlüklerine, Kuzey Kafkasya’dan Pakistan’daki Kalash Festivali’ne uzanan bu macera, Kasım 2023’te Sırbistan’la tamamlandı.

Peki favori ülkeleri hangileri oldu? Bakalım!

Luisa Yu kimdir ve yolculuğu nasıl başladı?

Luisa Yu Filipinler’de Leyte’de büyüdü. Genç yaşlarda televizyonda izlediği Hollywood ve Western yapımları yeni kültürlere merakını artırdı. Yirmili yaşlarında değişim öğrencisi olarak Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve burada yaşamını kurdu. İlk yıllarda seyahatlerini çoğunlukla Amerika içinde sürdürdü. Yeşil Kart sonrasında ufku genişledi ve dünya turu hedefi netleşti. 

Yıllar boyunca üç işte çalıştı, emlak lisansı aldı, ardından seyahat acentesinde görev yaparak uluslararası rotalara kapı araladı. Yaklaşık altmış yıllık süreçte Himalayalar’dan Afrika düzlüklerine uzandı, Kuzey Kafkasya’yı gördü, Pakistan’daki Kalash Festivali’ne katıldı. Bugün Miami’de yaşıyor ve yolculuğunun her adımını bir seyyah dayanıklılığıyla anlatıyor.

Luisa Yu son ülke olarak Sırbistan’ı seçti.

Seyahatlerinde tanıştığı dostları finali Sırbistan’da yapması için davet etti ve havaalanından çıktığında alkışlarla karşılandı. Kasım 2023’te hedef tamamlandı ve Yu bu anı hayatının dönüm noktalarından biri olarak gördü. 

Hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi, kendi evini tek başına aldığını ve dünyayı tek başına dolaştığını söyleyerek kendini mutlu hissettiğini vurguladı.

Yu en iyi ülke sorusuna tek bir isim vermekte zorlanıyor. Yine de üç ülke hep öne çıkıyor.

Doğup büyüdüğü Filipinler listede başı çekiyor. Ev duygusunun yerini hiçbir şeyin tutmadığını söylüyor. İtalya güzelliğiyle üst sıralarda. Tayland ise farklı coğrafyasıyla onu her seferinde etkiliyor. Benzer bir izlenim başka gezginlerde de var. 

Dünyadaki tüm ülkelere giden Drew Binsky, Filipinler’i en güzel ve en güvenli hissettiren yerlerden biri olarak nitelendiriyor ve güler yüzlü insanlarıyla her ihtiyaca cevap verdiğini anlatıyor. Luisa Yu ise hedefine ulaştıktan sonra Miami’de kalmayı planlıyor ve sekseninci yaşını bu büyük serüveni tamamlamanın huzuruyla kutlamaya hazırlanıyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
