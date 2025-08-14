79 Yaşındaki Gezgin 193 Ülke Arasından Favori Ülkelerini Açıkladı

Seyahatlerinde tanıştığı dostları finali Sırbistan’da yapması için davet etti ve havaalanından çıktığında alkışlarla karşılandı. Kasım 2023’te hedef tamamlandı ve Yu bu anı hayatının dönüm noktalarından biri olarak gördü.

Hayalini gerçekleştirdiğini dile getirdi, kendi evini tek başına aldığını ve dünyayı tek başına dolaştığını söyleyerek kendini mutlu hissettiğini vurguladı.