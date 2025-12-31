onedio
Daha Beyaz Dişlere Sahip Olmak İstiyorsanız Bu 10 İpucunu Değerlendirmelisiniz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
31.12.2025 - 19:53

Daha beyaz dişler herkesin hayali ama konu diş bakımına gelince internetteki her öneriye inanmak riskli bir hal alıyor. E biz de bunun için buradayız!

Daha beyaz dişler için neler yapmak gerek?

1. Manuel diş fırçaları yerine şarjlı diş fırçalarına yönelmenin vakti geldi!

Dairesel hareketlerle temizlik yapan şarjlı fırçaları manuel fırçalamaya göre yüzey lekelerini daha iyi gideriyor. Basınç sensörlü olan modeller fazla bastırmadan derinlemesine temizlik sağlıyor. Manuel diş fırçaları yorulmaktan başka bir şey değil... 👎

Oral-B’nin şarjlı diş fırçaları, sıradan manuel diş fırçalarına göre %100 fazla plak temizliyor. Oral-B’nin yuvarlak fırça başlığı her dişe mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor, her bir fırça kılının mikro titreşimi ise derin ve nazik bir temizlik sağlıyor. Ayrıca şarjlı diş fırçaları diş sağlığını ve diş etini koruyor.

2. Diş yüzeyinden önce diş aralarını iyice fırçalamak gerek.

Diş fırçasının ulaşamadığı bölgelerde kalan plak zamanla renk eşitsizliği oluşturur. Ara yüz fırçası kullanarak bu plakların önüne geçilebilir ve beyazlığın homojen olmasını sağlayabiliriz. O kadar da zor değil aslında!

3. Dişlerini fırçalamadan önce ılık su ya da gargara ile çalkalayabilirsin. Neden mi?

Dişlerini fırçalamadan hemen önce ağzını ılık su ya da gargara ile çalkalarsan plakları yumuşatır ve fırçalamanın etkisini artırmış olursun. Diş yüzeyine yapışan lekeleri daha kolay temizlersin.

4. Sabahları ağzını su ve gargara ile çalkalamanın bir faydası daha var...

Sabah uyandıktan sonra ağzını su veya gargara ile çalkalarsan ağzında gece boyu birikmiş olan bakterileri azaltmış olursun ve gün boyu daha temiz bir ağız ile hayatına devam edersin. Temiz nefes de cabası!

5. Diş macununu dişini fırçaladıktan sonra tükürmemelisin.

Diş ve ağız sağlığında en az bilinen tavsiyelerden. Fırçalamadan sonra suyla çalkalamak, diş macunundaki florürü dişten uzaklaştırır. Tükürüp bırakmak koruyucu etkinin daha uzun sürmesini sağlar.

6. Diş fırçasının tutuş açısı bile diş temizliğinde etkili!

Daha beyaz dişler için eksik yaptığımız bir şey daha... Fırçayı diş etine 45 derecelik açıyla tutmak aslında plakların en çok biriktiği bölgeyi hedef alıyor. Bu küçük açı farkı bile diş renginde fark yaratır.

7. Diş sağlığın ne olursa olsun suyun sıcaklığını hafife almamalısın.

Çok sıcak veya çok soğuk suyla fırçalamak diş minesini hassaslaştırır. Ilık su her zaman ilk tercihin olmalı. Sıcak su hem diş etini hem de diş minesini acıtabilir, soğuk su da dişlerini sızlatabilir. Ilık su hem konforlu hem de mineye dost bir seçenek!

8. Diş macununu fırçaya böyle sürmemelisin.

Diş macununu bir şerit şeklinde değil, fırçanın her iki ucuna nokta kadar sürebilirsin. Dişlerini fırçalarken macun dişlerine daha eşit bir şekilde dağılır. Fırçalanmadık alan kalmasın!

9. Şeffaf pipet kullanmanı tavsiye etsek inanır mısın?

Yoğun ve ağır içecekleri şeffaf pipetle içmek sadece estetik durmakla kalmaz, aynı zamanda içeceklerin dişe olan temasını da azaltır. Metal veya silikon pipetler yerine şeffaf olanlar, renkle teması en aza indirir.

10. Diş fırçanı kullanmadan önce ıslatmalı ve kullandıktan sonra kuru bırakmalısın.

Diş fırçası yapısı itibariyle sert olur ama suyla ıslatmak onu yumuşatır, az da olsa. Diş mineni daha iyi temizler haliyle. Kullandıktan sonra da ıslak kalırsa bakteri üretir ve bakterili bir fırça ile dişlerini fırçalamanı istemeyiz. Bu yüzden fırçanı dikey bırak ki suyu aksın ve kuru kalsın.

Küçük bir hatırlatma: Dişlerini günde en az iki kere fırçalamalısın!

Daha beyaz dişler için dişlerini sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez, en az iki dakika boyunca fırçalamalısın!

