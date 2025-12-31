Daha Beyaz Dişlere Sahip Olmak İstiyorsanız Bu 10 İpucunu Değerlendirmelisiniz!
Daha beyaz dişler herkesin hayali ama konu diş bakımına gelince internetteki her öneriye inanmak riskli bir hal alıyor. E biz de bunun için buradayız!
Daha beyaz dişler için neler yapmak gerek?
1. Manuel diş fırçaları yerine şarjlı diş fırçalarına yönelmenin vakti geldi!
2. Diş yüzeyinden önce diş aralarını iyice fırçalamak gerek.
3. Dişlerini fırçalamadan önce ılık su ya da gargara ile çalkalayabilirsin. Neden mi?
4. Sabahları ağzını su ve gargara ile çalkalamanın bir faydası daha var...
5. Diş macununu dişini fırçaladıktan sonra tükürmemelisin.
6. Diş fırçasının tutuş açısı bile diş temizliğinde etkili!
7. Diş sağlığın ne olursa olsun suyun sıcaklığını hafife almamalısın.
8. Diş macununu fırçaya böyle sürmemelisin.
9. Şeffaf pipet kullanmanı tavsiye etsek inanır mısın?
10. Diş fırçanı kullanmadan önce ıslatmalı ve kullandıktan sonra kuru bırakmalısın.
Küçük bir hatırlatma: Dişlerini günde en az iki kere fırçalamalısın!

