Finlandiya’da Yeni Bir “Mavi Bölge” mi Bulundu? Uzun Yaşamın Sırrı Araştırılıyor

Mavi Bölgeler, insan ömrünün olağanüstü uzun olduğu bölgeler için kullanılan bir terimdir. Bu bölgelerde yaşayanların kronik hastalıklara yakalanma oranı düşük, yaşam süreleri ise oldukça yüksektir. İnsanların 100 yaşını geçme ihtimali de diğer bölgelere göre çok daha fazladır.

Bu durum genellikle aktif yaşam tarzı, düşük stres, güçlü sosyal bağlar ve kaliteli beslenmeyle ilişkilendirilir. Ancak bazı araştırmacılar, bu konseptin kesin verilere dayanmadığını ve genellemelerle dolu olduğunu da hatırlatıyor.