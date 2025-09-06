onedio
Finlandiya'da Yeni Bir "Mavi Bölge" mi Bulundu? Uzun Yaşamın Sırrı Araştırılıyor

Finlandiya’da Yeni Bir “Mavi Bölge” mi Bulundu? Uzun Yaşamın Sırrı Araştırılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.09.2025 - 12:15

Dünyada bazı bölgeler insan ömrünün ortalamadan çok daha uzun olmasıyla bilinir. Japonya’nın Okinawa adası, İtalya’nın Sardinya bölgesi ve Yunanistan’ın Ikaria adası bu örneklerden sadece birkaçı. Bilim insanları şimdi de bu listeye yeni bir yer eklenebileceğini öne sürüyor. Finlandiya’nın Batı kıyısındaki Ostrobothnia bölgesi dikkat çekici yaşam süresi verileriyle gündeme geldi. Yeni araştırma, buranın da potansiyel “Mavi Bölge” olabileceğini ortaya koydu.

İlk önce Mavi Bölgelerin ne olduğunu anlatmamızda fayda var.

İlk önce Mavi Bölgelerin ne olduğunu anlatmamızda fayda var.

Mavi Bölgeler, insan ömrünün olağanüstü uzun olduğu bölgeler için kullanılan bir terimdir. Bu bölgelerde yaşayanların kronik hastalıklara yakalanma oranı düşük, yaşam süreleri ise oldukça yüksektir. İnsanların 100 yaşını geçme ihtimali de diğer bölgelere göre çok daha fazladır. 

Bu durum genellikle aktif yaşam tarzı, düşük stres, güçlü sosyal bağlar ve kaliteli beslenmeyle ilişkilendirilir. Ancak bazı araştırmacılar, bu konseptin kesin verilere dayanmadığını ve genellemelerle dolu olduğunu da hatırlatıyor.

Uzmanlar, Batı Finlandiya'daki İsveççe konuşulan Ostrobothnia bölgesinde ortalama yaşam süresinin 83,1 yıl olduğunu tespit etti.

Uzmanlar, Batı Finlandiya’daki İsveççe konuşulan Ostrobothnia bölgesinde ortalama yaşam süresinin 83,1 yıl olduğunu tespit etti.

Bu rakam ülke ortalaması olan 81,6 yılın üzerinde, dünya ortalaması olan 73,1 yılın ise çok ötesinde. Araştırmacılar, bu bölgedeki insanların yaşam tarzlarının bilinen Mavi Bölgelere benzer özellikler taşıdığını belirledi. Finlandiya’nın genel olarak mutluluk, sosyal denge, doğayla bağ ve düşük eşitsizlik gibi konularda öne çıkması da bu bulguları destekler nitelikte görünüyor. 

Geleneksel diyetin tam tahıllar ve soğuk su balıkları üzerine kurulması da uzun ömrü destekleyen faktörler arasında sayılıyor.

Her ne kadar Ostrobothnia bölgesi dikkat çekse de tablo tamamen net değil.

Her ne kadar Ostrobothnia bölgesi dikkat çekse de tablo tamamen net değil.

Aynı araştırmada Güney Ostrobothnia’da yaşam süresinin daha düşük olduğu, sağlık verilerinin de daha olumsuz çıktığı belirtildi. Ayrıca komşu Åland Adaları’nda yaşam süresinin daha yüksek olmasına rağmen buranın Mavi Bölge kriterlerine uymadığı görüldü.

Araştırmayı yürüten ekip, 2026’ya kadar çalışmalarını sürdürecek ve Mavi Bölgeler kavramının Kuzey Avrupa için geçerli olup olmadığını netleştirmeye çalışacak.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
