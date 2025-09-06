Finlandiya’da Yeni Bir “Mavi Bölge” mi Bulundu? Uzun Yaşamın Sırrı Araştırılıyor
Dünyada bazı bölgeler insan ömrünün ortalamadan çok daha uzun olmasıyla bilinir. Japonya’nın Okinawa adası, İtalya’nın Sardinya bölgesi ve Yunanistan’ın Ikaria adası bu örneklerden sadece birkaçı. Bilim insanları şimdi de bu listeye yeni bir yer eklenebileceğini öne sürüyor. Finlandiya’nın Batı kıyısındaki Ostrobothnia bölgesi dikkat çekici yaşam süresi verileriyle gündeme geldi. Yeni araştırma, buranın da potansiyel “Mavi Bölge” olabileceğini ortaya koydu.
İlk önce Mavi Bölgelerin ne olduğunu anlatmamızda fayda var.
Uzmanlar, Batı Finlandiya’daki İsveççe konuşulan Ostrobothnia bölgesinde ortalama yaşam süresinin 83,1 yıl olduğunu tespit etti.
Her ne kadar Ostrobothnia bölgesi dikkat çekse de tablo tamamen net değil.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
