Orta Çağa Dönüş: İnternet Tüm Dünyada Bir Günlüğüne Çökse Neler Yaşanırdı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.09.2025 - 11:42

Google, neredeyse tüm dünyanın tercih ettiği bir arama motoru. Fakat Google'a yalnızca bir arama motoru demek doğru olmaz. Google'ın iş hayatımızda ve kişisel hayatımızda ne kadar önemli bir yeri olduğunu, geçtiğimiz günlerde bir süreliğine erişim sıkıntısı yaşayınca anladık. Yalnızca Google değil, Google'ın diğer uygulamaları olan Mail, Drive ve Maps'e, YouTube ve Spotify'a da erişim sıkıntısı yaşandı.

Peki bu erişim problemi, dünya genelinde bir günlüğüne yaşansaydı ne olurdu?

Bu sorunun cevabını ChatGPT'den istedik.

Geçtiğimiz günlerde Google ve uygulamalarına bir süreliğine erişilmemesi, büyük panik yarattı.

Geçtiğimiz Perşembe günü ülkemiz de dahil olmak üzere Doğu Avrupa'daki bazı ülkelerde Google'a erişim sıkıntısı yaşandı. Drive, Mail, Meet, Maps, YouTube, Spotify gibi uygulamalara erişim sağlayamayınca resmen dünyadan kopmuş gibi hissettik. Google, öyle bir alışkanlık haline gelmiş ki Google'da bir sorun olup olmadığını bile kendisine sorduk! 

Yalnızca kısa bir süreliğine yaşanan bu kesinti bile iş akışlarını etkiledi. Bir de uzun süreli ve dünya çapında bir kesinti yaşandığını düşünün...

Peki ya internet, tüm dünyada bir günlüğüne çökseydi neler yaşanırdı?

Aklımızda bir kıyamet senaryosu canlandı elbette. Fakat bu soruya somut bir cevap almak istedik ve en iyi cevabı ChatGPT'den alabileceğimizi düşündük. O halde ChatGPT'nin verdiği cevaba geçelim;

Ekonomide Olası Sonuçlar

  • Borsalar ve Kripto Çöküşü: Dünyanın tüm finans piyasaları neredeyse saniyelik internet verisine bağlı. Bir gün boyunca veri akışı olmazsa borsalar işlem yapamaz, yatırımcılar büyük belirsizlik nedeniyle paniğe kapılırdı. Özellikle kripto paralar anında “erişim yok” paniğiyle dibe vururdu.

  • Bankacılık Sistemleri: Online bankacılık, kredi kartı işlemleri ve uluslararası para transferleri durmuş olurdu. Bu da alışverişlerin, fatura ödemelerinin, hatta bazı ülkelerde maaş ödemelerinin bile gecikmesine yol açardı.

  • E-ticaret ve Ticaret Zinciri: Alışveriş platformlarının kapanmasıyla milyarlarca dolarlık akış iptal olurdu. Lojistik zincirinde aksama yaşanır, depolarda ürünler bekler, nakliye şirketleri teslimat yapamaz hale gelirdi.

  • Şirketlerin Felci: Google Workspace, Zoom, Slack gibi iş araçlarının çökmesi, özellikle teknoloji ve hizmet sektöründe işleri tamamen durma noktasına getirirdi. Büyük şirketler için milyonlarca dolarlık kayıp demek olurdu.

Günlük Hayatta Olası Sonuçlar

  • İletişim Krizi: WhatsApp, Gmail, Instagram, Twitter (X) gibi uygulamaların çökmesiyle insanlar haberleşemez hale gelirdi. Sadece SMS ve telefon görüşmeleri kalır, bu da yoğunluktan şebekeleri kilitlerdi. Acil durumlarda bile yakınlara ulaşmak zorlaşırdı.

  • Ulaşım Sorunları: Google Maps ve navigasyon sistemleri olmadan insanlar özellikle büyük şehirlerde yollarını bulmakta zorlanırdı. Trafik kazaları artar, toplu taşımada yönlendirme yapılamaz hale gelirdi. Uçuş planlamaları ve hava trafik kontrolünde ciddi riskler doğabilirdi.

  • Sağlık Sistemleri: Hastanelerde kullanılan dijital kayıt ve iletişim sistemlerinin durması, randevu sistemlerinin çökmesiyle tedaviler aksar, acil vakalara müdahale zorlaşabilirdi. İlaç tedarik zincirinde de sıkıntılar çıkardı.

  • Haber ve Bilgi Akışı: İnsanlar gelişmeleri takip edemez, yanlış söylentiler hızla yayılırdı. Resmî kurumların açıklamaları halka zamanında ulaşmaz, kaos havası doğabilirdi.

  • Eğlence ve Sosyal Yaşam: YouTube, Netflix, Spotify gibi platformların olmaması insanları ciddi bir boşluğa sokar, aynı zamanda bilgi akışını yavaşlatırdı. Bu, toplumsal huzursuzlğa ve kaosa neden olabilirdi.

En Büyük Riskler

  • Ekonomik Çöküşün Tetiklenmesi: Sadece 1 gün bile trilyon dolarlık kayıplara neden olabilir. Eğer çöküş uzarsa, küresel ekonomi ciddi bir krize sürüklenirdi.

  • Güvenlik ve Acil Durum Yönetimi: Polis, ambulans, itfaiye gibi hizmetlerin iletişimi sekteye uğradığında insanların hayatı doğrudan risk altına girerdi.

  • Toplumsal Panik: İnsanlar bir “bilgi karanlığına” düşeceği için söylentiler ve komplo teorileri kaosu büyütürdü. Özellikle kalabalık şehirlerde panik, yağmalama veya protesto gibi olaylar tetiklenebilirdi.

Kısacası, bir gün bile internetin ve Google’ın çökmesi dünyayı neredeyse orta çağa dönmüş gibi hissettirebilir, ekonomiyi milyarlarca dolarlık zarara sokar, günlük hayatı ise kaosa sürüklerdi.

Umarız böyle bir senaryo, sadece filmlerde kalır!

