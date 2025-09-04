onedio
Google'ın Çökmesiyle Büyük Boşluğa Düşenler Çareyi Goygoyda Buldu

Google'ın Çökmesiyle Büyük Boşluğa Düşenler Çareyi Goygoyda Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 11:35

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Google'a bir süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Küresel çapta bir sorun olduğu düşünülürken erişim sıkıntısının yalnızca Türkiye'de ve Balkanlar'da olduğu yani Doğu Avrupa bölgesinde yaşandığı ortaya çıktı. 

Google erişim sorunu kısa sürede çözüldü çözülmesine ama geriye kalan goygoyu oldu! Google'ın gitmesiyle büyük bir boşluğa düşenler çareyi mizahta buldu. 

Gelin bakalım kimler ne yorum yapmış?

Ortalık vahim!

Ortalık vahim!
twitter.com

Kulağa mantıklı geldi :)

Kulağa mantıklı geldi :)
twitter.com

Herkes bi şekilde yolunu buldu!

Herkes bi şekilde yolunu buldu!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Önemli işlerimiz yarım kaldı.

Önemli işlerimiz yarım kaldı.
twitter.com
👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

Yaşamayan var mı? :)

👇🏻

Neyse artık herkes işinin başına.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
