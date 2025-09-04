Google'ın Çökmesiyle Büyük Boşluğa Düşenler Çareyi Goygoyda Buldu

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Google'a bir süreliğine erişim sıkıntısı yaşandı. Küresel çapta bir sorun olduğu düşünülürken erişim sıkıntısının yalnızca Türkiye'de ve Balkanlar'da olduğu yani Doğu Avrupa bölgesinde yaşandığı ortaya çıktı.

Google erişim sorunu kısa sürede çözüldü çözülmesine ama geriye kalan goygoyu oldu! Google'ın gitmesiyle büyük bir boşluğa düşenler çareyi mizahta buldu.

Gelin bakalım kimler ne yorum yapmış?