Travmaların Üstüne Üstüne Giden Tasarımlarıyla Ünlenen Mimar Selim Bey'i Goygoyuna Alet Edenler

Mimar Selim Bey, Evim Şahane programıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Eski evleri yeniden dizayn eden Mimar Selim Bey'in tasarımları o zamanlar oldukça beğeniliyordu. Fakat bir süre sonra aslında bu tasarımların travmaları tetiklediği ortaya çıktı. Mimar Selim Bey'in kendi tasarımları sosyal medyada gündem oldukça goygoyseverler de bu fırsatı kaçırmadı.

Aradan yıllar geçse de Mimar Selim Bey'in dokunuşu varmış gibi hissedilen bazı tasarımlar mizahşörlerin eline sık sık düşüyor!