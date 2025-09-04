Travmaların Üstüne Üstüne Giden Tasarımlarıyla Ünlenen Mimar Selim Bey'i Goygoyuna Alet Edenler
Mimar Selim Bey, Evim Şahane programıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Eski evleri yeniden dizayn eden Mimar Selim Bey'in tasarımları o zamanlar oldukça beğeniliyordu. Fakat bir süre sonra aslında bu tasarımların travmaları tetiklediği ortaya çıktı. Mimar Selim Bey'in kendi tasarımları sosyal medyada gündem oldukça goygoyseverler de bu fırsatı kaçırmadı.
Aradan yıllar geçse de Mimar Selim Bey'in dokunuşu varmış gibi hissedilen bazı tasarımlar mizahşörlerin eline sık sık düşüyor!
İşte onlardan biriyle başlayalım!
Bakalım hangi fikirler, tasarımlar Mimar Selim Bey'i hatırlatmış?
Emin olun bazısı Mimar Selim Bey'in bile aklına gelmezdi!
Ulan zavallı mimar yaşlanıp ölecek, siz haala selim goygoyu peşinde 😅😅
Artık bu kadarı komik değil. Dedikodu, alay, seviyesizlik. Adam o günün şartlarında tamamen iyi niyeti ile bir şeyler yapmaya çalışmış. İnsanlara yardım etmi... Devamını Gör
Bıraksan en fazla konforlu konforlu köpek kulübesi tasarlayabilecek tipler, mimarlık fakültesine bırak girmeyi önünden geçemeyecek tipler, adamla dalga geçme... Devamını Gör