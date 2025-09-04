onedio
Travmaların Üstüne Üstüne Giden Tasarımlarıyla Ünlenen Mimar Selim Bey'i Goygoyuna Alet Edenler

Travmaların Üstüne Üstüne Giden Tasarımlarıyla Ünlenen Mimar Selim Bey'i Goygoyuna Alet Edenler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
04.09.2025 - 09:21

Mimar Selim Bey, Evim Şahane programıyla bir döneme damgasını vurmuştu. Eski evleri yeniden dizayn eden Mimar Selim Bey'in tasarımları o zamanlar oldukça beğeniliyordu. Fakat bir süre sonra aslında bu tasarımların travmaları tetiklediği ortaya çıktı. Mimar Selim Bey'in kendi tasarımları sosyal medyada gündem oldukça goygoyseverler de bu fırsatı kaçırmadı.

Aradan yıllar geçse de Mimar Selim Bey'in dokunuşu varmış gibi hissedilen bazı tasarımlar mizahşörlerin eline sık sık düşüyor!

İşte onlardan biriyle başlayalım!

twitter.com

Bakalım hangi fikirler, tasarımlar Mimar Selim Bey'i hatırlatmış?

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
Emin olun bazısı Mimar Selim Bey'in bile aklına gelmezdi!

twitter.com

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
michael.elende

Ulan zavallı mimar yaşlanıp ölecek, siz haala selim goygoyu peşinde 😅😅

Gonca demir

Artık bu kadarı komik değil. Dedikodu, alay, seviyesizlik. Adam o günün şartlarında tamamen iyi niyeti ile bir şeyler yapmaya çalışmış. İnsanlara yardım etmi... Devamını Gör

Gonca demir

Bıraksan en fazla konforlu konforlu köpek kulübesi tasarlayabilecek tipler, mimarlık fakültesine bırak girmeyi önünden geçemeyecek tipler, adamla dalga geçme... Devamını Gör