Serin Havada Uyumanın Verdiği Histen Günü Verimli Geçirme İşini Oturtamayanlara 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
03.09.2025 - 15:31

Haftanın tam ortasına gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, çarşamba günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

Kendimize neyin garantisini verebiliyoruz ki?

90-96 yılları arasında doğanlarda bir şey oldu.

twitter.com

"Aşk mı para mı?" sorusunu geçtik artık.

twitter.com

👇

twitter.com
Koskoca çiftlikle ilgilenmek kolay mı?

twitter.com

Ah annelerin her şeyden maksimum verim alma çabası.

twitter.com

👇

twitter.com

Ünlüler onunla fotoğraf çektiriyor olabilir mi?

twitter.com

Geldi o günler geldi.

twitter.com
Hem de nasıl.

twitter.com

👇

twitter.com

