Serin Havada Uyumanın Verdiği Histen Günü Verimli Geçirme İşini Oturtamayanlara 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın tam ortasına gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, çarşamba günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
90-96 yılları arasında doğanlarda bir şey oldu.
"Aşk mı para mı?" sorusunu geçtik artık.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koskoca çiftlikle ilgilenmek kolay mı?
Ah annelerin her şeyden maksimum verim alma çabası.
👇
Ünlüler onunla fotoğraf çektiriyor olabilir mi?
Geldi o günler geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem de nasıl.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın