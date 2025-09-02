onedio
Erken Gelen Akademik Yorgunluktan Yeni Nesil Düğün Davetiyelerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
02.09.2025 - 15:32

Haftanın en sıkıcı gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, salı günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Anlamayanlar yorumlara baksın.

twitter.com

İndirim dediğin budur zaten.

twitter.com

Özlersiniz ama.

twitter.com

Süt olmayacaktı sanki Amerika'da.

twitter.com
👇

twitter.com

Ben de 1 Eylül Pazartesi'yi kaçırdım.

twitter.com

Üzdün.

twitter.com

Bende okul zamanı da yoktu.

twitter.com

Ah keşke.

twitter.com
Hiç soru gelmez diye hiç bulaşmayanlar...

twitter.com

Aklında tut kardeş.

twitter.com

Ani oldu biraz çünkü.

twitter.com

Tembellik.

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
