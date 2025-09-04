onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İtalyanların Eğlenceli Kışlık Domates Sosu Gününden Sosyolojik Tespit Çıkaranlar

İtalyanların Eğlenceli Kışlık Domates Sosu Gününden Sosyolojik Tespit Çıkaranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
04.09.2025 - 11:00

Her yıl eylül ayı geldiğinde neredeyse her evi bir telaş sarar. Kışın kullanılmak üzere salça, domates sosu, kurutmalıklar yapılmalıdır çünkü! Fakat bu yiyeceklerin hazırlandığı günler genellikle kaos doludur. Peki ya başka türlüsü mümkün mü?

Evet, mümkün!

Tıpkı bizler gibi İtalyanlar da kışın kullanmak üzere domates sosu yapıyormuş. Fakat bir farkla: Onlarda bu hazırlık günü kaosla değil, eğlenceyle anılıyor. Evin her üyesi yardıma koşuyor ve ortaya da eğlenceli anılar çıkıyor. 

Sosyal medya kullanıcıları ise domates sosu hazırlık sürecinden bile sosyolojik tespitler çıkarmayı başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İtalyanların viral olan domates sosu hazırlığı videosuna denk geldiniz mi?

İtalyanların viral olan domates sosu hazırlığı videosuna denk geldiniz mi?

Henüz bu videoya denk gelip de aklınızda bazı soru işaretleri oluşmadıysa hemen videoyu özetleyelim. Geniş bir bahçede, kasalarca domates ve sos yapmak için gerekli malzemeler. Fakat çalışanlar sadece kadınlar değil, erkekler de kollarını sıvayıp bu işin içine girmiş. Gençler, yaşlılar, çocuklar derken tüm aile bir arada ve önemlisi de 'keyifle' kışın yiyecekleri sosları hazırlıyorlar. Dansler ediliyor, yemekler yeniliyor, videolar çekiliyor...

İzlemeyenler için videonun tamamını buraya bırakalım;

Gelelim Türkiye'ye...

Gelelim Türkiye'ye...
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Devamı aşağıda...

Devamı aşağıda...
twitter.com

'1) Paramız yok. Herifçioğlu bak ne makineler ne kavanozlar almış kolaylıkla yapıyor.

2) Paramız yok. Herifçioğlu’nun kocaman bahçesi var ailece toplanmışlar hobi olsun diye salça domates sosu yapıyorlar. Sen 3+1 evde kan ter içinde domates kaynatıyorsun.

3) Paramız yok. Eloğlu bunu zevk için yapıyor. Keyif alıyor bundan. Sen mecbur kışın domatese para vermeyelim diye yapıyorsun bir yerde.

4) Zevkimiz yok. Herkes imece usulü birlikte iş yapıyor. Geleneksel bir lezzeti yaşatıyor bu bir zevk. Bizde annenin sırtına yüklenir bu işler. Eli maşalı bir kadınsa kocasını zorla işe koşar. Birlikte keyifli vakit geçirmek diye bir şey yok maalesef.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz!

Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz!
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın