İtalyanların Eğlenceli Kışlık Domates Sosu Gününden Sosyolojik Tespit Çıkaranlar

Her yıl eylül ayı geldiğinde neredeyse her evi bir telaş sarar. Kışın kullanılmak üzere salça, domates sosu, kurutmalıklar yapılmalıdır çünkü! Fakat bu yiyeceklerin hazırlandığı günler genellikle kaos doludur. Peki ya başka türlüsü mümkün mü?

Evet, mümkün!

Tıpkı bizler gibi İtalyanlar da kışın kullanmak üzere domates sosu yapıyormuş. Fakat bir farkla: Onlarda bu hazırlık günü kaosla değil, eğlenceyle anılıyor. Evin her üyesi yardıma koşuyor ve ortaya da eğlenceli anılar çıkıyor.

Sosyal medya kullanıcıları ise domates sosu hazırlık sürecinden bile sosyolojik tespitler çıkarmayı başardı.