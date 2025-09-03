Toplanın, Taşınıyoruz: Dünyanın En Güzel 50 Köyü Listesine Türkiye'den de Bir Köy Seçildi!
Köye yerleşmeye hazır mısınız? Forbes, Unforgettable Travel Company tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesini paylaştı. Listede turist rotalarının da ötesine geçildi ve dünyanın en güzel köyleri, seyahat uzmanlarınca belirlendi. Listenin 40. sırasında ise Türkiye'den bir köy yer alıyor.
Acaba hangi köyümüz bu listeye girmeye hak kazandı?
Kaynak: Forbes
Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu.
Türkiye'den de Ortahisar, dünyanın en güzel 40. köyü seçildi!
