Toplanın, Taşınıyoruz: Dünyanın En Güzel 50 Köyü Listesine Türkiye'den de Bir Köy Seçildi!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.09.2025 - 19:25

Köye yerleşmeye hazır mısınız? Forbes, Unforgettable Travel Company tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Güzel 50 Köyü' listesini paylaştı. Listede turist rotalarının da ötesine geçildi ve dünyanın en güzel köyleri, seyahat uzmanlarınca belirlendi. Listenin 40. sırasında ise Türkiye'den bir köy yer alıyor. 

Acaba hangi köyümüz bu listeye girmeye hak kazandı?

Kaynak: Forbes

Dünyanın en güzel 50 köyü belli oldu.

Forbes Türkiye, Unforgettable Travel Company tarafından hazırlanan 'Dünyanın en güzel 50 köyü' listesini paylaştı. Listede İngiltere, Avusturya, Norveç, Myanmar, Endonezya, Libya gibi çok çeşitli ülkelerden köyler yer aldı. 

Listenin birincisi, yani dünyanın en güzel köyü ise yukarıda bir fotoğrafını gördüğünüz 'İngiltere - Bibury' oldu. 

Dünyanın en güzel köyleri listesinin ilk 5 sıralaması şu şekilde:

  • Bibury, İngiltere

  • Hallstatt, Avusturya

  • Reine, Norveç

  • Giethoorn, Hollanda

  • Gásadalur, Faroe Adaları

Türkiye'den de Ortahisar, dünyanın en güzel 40. köyü seçildi!

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı bir köy olan Ortahisar, dünyanın en güzel 40. köyü oldu. Forbes'un aktardığına göre seyahat uzmanları Ortahisar hakkında şu ifadelere yer verdi:

'Kayısı ve kül rengi çizgilerle bezeli bazalt bir gökyüzünün altında, Ortahisar Kapadokya toprağından fırlamış bir anıt gibi yükseliyor. Taş sokaklar, kayısı tezgahları ve incir ağaçlarının gölgelediği gül kokulu çay bahçelerinin yanından kıvrılarak geçiyor. Yerel halk lale şeklindeki bardaklarla çay içerken hikayeler paylaşıyor. Bu arada, gündoğumu balonları Hallacdere Vadisi’nin gerçeküstü sivri kayalarının üzerinde sessizce süzülüyor. Etnografya Müzesi’ni mutlaka ziyaret edin.'

Siz Ortahisar'ı ziyaret ettiniz mi? Eğer cevabınız 'hayır' ise gezi rotanıza eklemenizi tavsiye ederiz :)

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
