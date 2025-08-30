En Dengesiz Ruh Hali Olan 5 Burç: Önce Kahkaha Atıp Sonra Somurtuyorlar!

Koç burçları enerjik ve atak yapılarıyla tanınır ancak aynı hızda öfkelenip aynı hızda sakinleşmeleriyle de bilinir. Küçük bir olay onları anında parlatabilir, birkaç dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi davranabilirler. Bu ani iniş çıkışlar, çevresindekileri şaşırtırken Koç’un kendisi için oldukça doğal bir süreçtir.

Bazen yoğun bir heyecanla bir işe atılır, çok kısa bir süre sonra ise motivasyonu düşebilir. Bu ani dalgalanmalar Koç’un sabırsız yapısından kaynaklanır. Bir anda kahkahalar atan Koç’un dakikalar içinde surat asması, onun ruh halindeki dengesizliğin en belirgin göstergesidir.