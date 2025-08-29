onedio
En Çok Trip Atan 5 Burç: Küçük Şeyleri Büyütmeyi Seviyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 10:50

Herkesin çevresinde duygularını abartılı yaşayan ve en ufak bir olayda trip atmadan duramayan birileri vardır. Astrolojide bazı burçlar bu konuda daha belirgin özelliklere sahiptir. Duygularını içlerinde tutmak yerine dışa vuran, sessiz kalarak karşısındakine mesaj gönderen ya da alınganlığıyla dikkat çeken bu burçlar ilişkilerde sık sık trip atan taraf olabiliyor. İşte astrolojide en çok trip atan 5 burç!

Yengeç

Yengeç burçları zaten duygusallıklarıyla tanınır. Onlar için sevgi, ilgi ve güven en önemli konulardır. İlgisiz kaldıklarını hissettiklerinde ya da söyledikleri anlaşılmadığında hemen içlerine kapanıp trip atarlar. Küçük bir kırgınlık bile onların uzun süre surat asmasına sebep olabilir.

Ayrıca Yengeç burçları sevdikleriyle duygusal bağ kurdukları için beklentileri yüksektir. Karşılık görmediklerinde bunu sözlü dile getirmek yerine sessizlikle ya da imalı davranışlarla belli ederler. Bu da çevresindekilerin “trip atıyor” demesine neden olur.

Akrep

Akrepler, duygularını derin yaşayan ve yoğun tepkiler veren burçlardan biridir. Onlar için sadakat ve bağlılık çok önemlidir. Eğer karşısındaki kişi yeterince samimi davranmazsa ya da güvenlerini zedeleyecek bir şey yaparsa bunu içine atmaz, hemen mesafe koyarak tepkisini gösterir.

Akrep burçlarının tripleri genelde sessizlikle başlar. Konuşmamayı tercih ederler, ama tavırlarından kırıldıkları anlaşılır. Üstelik bu tripler kolay kolay bitmez. Güven zedelenmişse uzun süre aynı konuyu tekrar tekrar gündeme getirip imalı sözlerle hatırlatabilirler.

Balık

Balık burçları hassas ve alıngan yapılarıyla trip atmaya çok yatkındır. Onlar için söylenen bir söz, atlanan küçük bir detay ya da ilgisizlik hemen bir kırgınlığa dönüşebilir. Balık burçları genelde doğrudan “kırıldım” demez, bunun yerine sessiz kalır ya da surat asar.

Trip atmalarının temelinde aslında sevilmeme ya da değer görmeme korkusu vardır. Karşısındakinden yoğun bir ilgi bekler ve alamayınca tavır değiştirir. Duygusal yapıları nedeniyle abartılı tepkiler verebilir ve bu durum sık sık çevresindekileri zor durumda bırakır.

Aslan

Aslan burçları gururları ve ilgi beklentileriyle bilinir. Onlar için merkezde olmak ve değer görmek önemlidir. Eğer görmezden gelindiklerini hissederlerse bunu sineye çekmez, hemen tavır koyarlar. İlgi bekledikleri kadar bulamadıklarında ya da söyledikleri dikkate alınmadığında anında trip atabilirler.

Üstelik Aslan burçlarının tripleri dramatik olur. Küçük bir şey bile onlara büyük bir saygısızlık gibi gelebilir. Tavırlarıyla, bakışlarıyla ya da abartılı jestleriyle kırıldıklarını belli ederler. Sonrasında gönülleri alınana kadar bu trip kolay kolay bitmez.

Terazi

Terazi burçları ilişkilerde uyum arayışıyla bilinir, ama aynı zamanda oldukça alıngan olabilirler. Küçük bir tartışmada bile karşısındakinin kullandığı kelimelere takılır ve hemen tavır değiştirirler. Bu nedenle sık sık trip atmalarıyla bilinirler.

Ayrıca Terazi burçları kırıldıklarında doğrudan “beni üzdün” demek yerine dolaylı yollarla hissettirmeyi tercih eder. Surat asabilir, kısa cevaplar verebilir ya da mesafeli davranarak karşısındakini düşündürmek ister. Bu davranışlarıyla sıkça “alınganlık yapıyor” yorumlarına maruz kalırlar.

