En Çok Trip Atan 5 Burç: Küçük Şeyleri Büyütmeyi Seviyorlar!

Yengeç burçları zaten duygusallıklarıyla tanınır. Onlar için sevgi, ilgi ve güven en önemli konulardır. İlgisiz kaldıklarını hissettiklerinde ya da söyledikleri anlaşılmadığında hemen içlerine kapanıp trip atarlar. Küçük bir kırgınlık bile onların uzun süre surat asmasına sebep olabilir.

Ayrıca Yengeç burçları sevdikleriyle duygusal bağ kurdukları için beklentileri yüksektir. Karşılık görmediklerinde bunu sözlü dile getirmek yerine sessizlikle ya da imalı davranışlarla belli ederler. Bu da çevresindekilerin “trip atıyor” demesine neden olur.