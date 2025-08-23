Dost Görünüp Rakip Olan 5 Burç: Onların Yanında Laflarınıza Dikkat Edin

İkizler burcu, değişken ruh hali ve hızlı düşünme becerisiyle tanınır. Konuşkan yapıları sayesinde birçok bilgiye ulaşabilir ve bunu farklı ortamlarda kullanma eğilimi gösterebilirler. Çevresindekilerle kolay iletişim kursalar da söyledikleri ile yaptıkları arasında fark olabilir.

Bu burç, çıkarlarını korumak için sessizce hareket edebilir. Herkese aynı anda farklı şeyler söyleme eğilimleri bazen arkadan iş çeviriyormuş gibi algılanır. Dedikoduya yatkınlıkları da eklenince, İkizler’in yanında dikkatli konuşmak çoğu zaman en güvenli seçenek olur.