En Patavatsız 5 Burç: Dillerinin Kemiği Yok!

Koç burçları dürüstlüğü ve doğrudanlığıyla bilinir. Onlar için lafı dolandırmak zaman kaybıdır. Ne düşünüyorsa anında söylerler. Bu da çoğu zaman patavatsızlık olarak algılanır. Karşısındaki kişinin incinebileceğini hesaba katmadan, içinden geleni dışa vurmaktan çekinmezler. Özellikle öfkeli olduklarında sözleri daha da sertleşebilir.

Buna rağmen Koç’un niyeti kötü değildir. Sözleri kimi zaman kırıcı olsa da içtenlikleri sayesinde samimi bulunurlar. Onların patavatsızlığı, dürüstlükle karışık bir doğrudanlık gibidir. Çoğu kişi kırıldığını söylese de, Koç çoktan bir sonraki konuya geçmiş olur.