En Patavatsız 5 Burç: Dillerinin Kemiği Yok!
Bazı burçlar vardır ki ne düşündüklerini hiç saklamaz. Akıllarına geleni direkt söyler, çoğu zaman karşısındakinin nasıl hissedeceğini bile düşünmezler. Bu özellikleri kimi zaman cesur olmalarıyla övülse de, kimi zaman patavatsızlık olarak görülür. İşte astrolojide sözünü esirgemeyen, dillerinin kemiği olmayan o burçlar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Koç Burcu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İkizler Burcu
Yay Burcu
Başak Burcu
Kova Burcu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın