En Çabuk Soğuyan 5 Burç: Tek Hatada Siliyorlar!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.08.2025 - 17:13

Astrolojide bazı burçlar hızlıca bağlanırken, bazıları aynı hızla uzaklaşabiliyor. Onlar için ilgi bittiği anda duygu da tükeniyor. Bir gün aşkla bakan gözler, ertesi gün tamamen soğuyabiliyor. Bu durum çoğu zaman karşı tarafı şaşırtıyor. İşte en çabuk soğuyan burçların listesi.

İkizler

İkizler burcu meraklı, hareketli ve sürekli değişim arayan bir yapıya sahip. Bir ilişkiye başlarken yoğun ilgi gösterebilir, heyecanını karşı tarafa hissettirebilir. Ancak bu ilgi uzun sürmeyebilir. İlgisini çeken şey kalmadığında ya da sıkıldığında bir anda soğuyabilir.

Onlar için yeni şeyler keşfetmek önemlidir. Eğer ilişki durağan bir hâl alırsa, İkizler burcu kendini geri çeker. Bu soğuma süreci çoğu zaman sessizce gerçekleşir. Karşı taraf fark ettiğinde ise İkizler çoktan duygusal olarak uzaklaşmış olur.

Yay

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür ve kısıtlanmaktan hoşlanmaz. Bir ilişki başlarda oldukça tutkulu ve eğlenceli olabilir, fakat özgürlüğü tehdit eden bir durum olduğunda Yay çok çabuk soğur.

Bağlılık onlar için önemli olsa da kısıtlama hissi ağır bastığında uzaklaşmayı seçerler. Karşı tarafın baskıcı ya da fazla sahiplenici davranışları, Yay burcunun hızlıca geri çekilmesine yol açar. Bu durumda yeniden bağ kurmaları da kolay olmaz.

Kova

Kova burcu duygularını yoğun yaşasa da bağımsızlığına çok önem verir. Bir ilişki onların zihinsel dünyasını beslemiyorsa kısa sürede ilgisini kaybeder. Uyumlu başlasa bile, monotonluk ortaya çıktığında Kova kendini geri çekmeye başlar.

Soğuma süreçleri ani olabilir. Dün sevgi dolu görünen bir Kova, bugün tamamen mesafeli olabilir. Bu ani değişim çoğu zaman çevresindekiler için şaşırtıcıdır. Kova burcu için duygusal bağ, entelektüel uyumla desteklenmediğinde uzun süreli devam etmez.

Koç

Koç burcu hızlı heyecanlanır ama aynı hızla soğuyabilir. İlişkilerde ilk baştaki yoğun tutku, zamanla yerini ilgisizliğe bırakabilir. Eğer karşı taraftan aynı enerjiyi görmezse ilgisini kaybetmesi uzun sürmez.

Onlar için hareket ve dinamizm önemlidir. Sürekli aynı şeylerin tekrarlandığı ilişkilerde Koç burcu sıkılır ve geri çekilir. Soğumaları ani olur ve çoğu zaman geri dönüşü olmaz. Bu nedenle onları canlı tutan heyecan faktörü ilişkide her zaman var olmalıdır.

Başak

Başak burcu ilişkilerde detaycıdır. Küçük şeylerden bile rahatsız olabilir ve bu durum zamanla soğumasına yol açar. Başlarda sabırlı gibi görünseler de içten içe duygusal mesafe koymaya başlarlar.

İdealist yapıları, onları kolayca eleştirel hâle getirir. Karşı taraftaki uyumsuzluklar ya da beklentilerinin karşılanmaması, Başak burcunun bir anda uzaklaşmasına neden olur. Soğuduklarında geri dönmeleri zordur çünkü onlar için güven ve düzen bir kez bozulduğunda eski hâline kolayca gelmez.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
