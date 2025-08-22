En Çabuk Soğuyan 5 Burç: Tek Hatada Siliyorlar!

İkizler burcu meraklı, hareketli ve sürekli değişim arayan bir yapıya sahip. Bir ilişkiye başlarken yoğun ilgi gösterebilir, heyecanını karşı tarafa hissettirebilir. Ancak bu ilgi uzun sürmeyebilir. İlgisini çeken şey kalmadığında ya da sıkıldığında bir anda soğuyabilir.

Onlar için yeni şeyler keşfetmek önemlidir. Eğer ilişki durağan bir hâl alırsa, İkizler burcu kendini geri çeker. Bu soğuma süreci çoğu zaman sessizce gerçekleşir. Karşı taraf fark ettiğinde ise İkizler çoktan duygusal olarak uzaklaşmış olur.