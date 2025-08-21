En Merhametli 5 Burç: Pamuk Gibi Kalpleri Var

Yengeç burcu, merhametin en çok yakıştırıldığı burçlardan biridir. Sevdiklerini korumak ve kollamak onun doğasında vardır. İnsanların duygularını anlamakta ustadır ve başkasının gözyaşı, kendi yüreğini de sızlatır. Aile bağlarına verdiği önem, merhamet duygusunu daha da kuvvetlendirir.

Duygusal yapısı onu zaman zaman kırılgan kılsa da, çevresindekiler için daima güvenli bir liman olmaya çalışır. Yengeç burcu kimseyi yarı yolda bırakmaz, acı çeken birini görmezden gelemez. Onun kalbi, merhametiyle her zaman öne çıkar.