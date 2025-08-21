En Merhametli 5 Burç: Pamuk Gibi Kalpleri Var
Bazı burçların kalpleri öyle yumuşaktır ki kimseyi üzmek istemezler. Onlar için empati kurmak, karşısındakinin halini anlamak doğal refleks gibidir. Haksızlığa tahammül edemez, gördükleri acıya kayıtsız kalamazlar. Hayvanlara, doğaya, insanlara aynı hassasiyetle yaklaşırlar. Bu özellikleri onları çevresinde “en merhametli burç” olarak tanınır hale getirir. Peki astrolojide bu sıfatı hak eden burçlar hangileri?
Bakalım!
Karıncayı bile incitemez: Yengeç burcu
Fedakarlığın burcu: Balık
Adaletin yanında duran: Terazi
Vicdanıyla hareket eder: Başak
Sabırlı ve sevecen: Boğa
