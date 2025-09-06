WhatsApp’ın Tasarımı Değişiyor! Yeni Görüntü Sızdırıldı

WhatsApp’ın yeni görüntüsü nasıl olacak? Liquid Glass ile uygulama yarı saydam olacak. Liquid Glass tasarımı ile arka plan katmanları, düğmeler ve içerik menüsü, ışığa, harekete ve kullanıcı etkileşimine göre değişen ince bir derinlik efekti oluşturacak.

Öte yandan WhatsApp, şeffaflık efektlerinin, yansımaların ve animasyonların okunabilirliği veya erişilebilirliği engellemediğinden emin olmak için her bir bileşeni test ediyor.