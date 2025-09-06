onedio
WhatsApp’ın Tasarımı Değişiyor! Yeni Görüntü Sızdırıldı

WhatsApp'ın Tasarımı Değişiyor! Yeni Görüntü Sızdırıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
06.09.2025 - 12:18

Apple, iOS 26 güncellemesiyle bir takım değişikliğe gidiyor. Bu değişikliklerden biri de WhatsApp’ın tasarımı olacak. Dünyanın en fazla kullanılan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın tasarımı iOS güncellemesiyle değişecek. Yeni tasarım ise sızdırıldı.

Apple, iOS 26 güncellemesiyle WhatsApp'ın arayüzünü yeniliyor.

Apple, iOS 26 güncellemesiyle WhatsApp’ın görünümünü değiştirecek. Güncellemeyle arayüzü yenilenecek olan WhatsApp’ın bu tasarımına ‘Liquid Glass’ (Sıvı cam) adı verildi. Daha şeffaf ve modern tasarıma kavuşacak olan WhatsApp, testlerine başladı. Bu yeni tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

WhatsApp’ın yeni görüntüsü sızdırıldı.

WhatsApp’ın yeni görüntüsü nasıl olacak? Liquid Glass ile uygulama yarı saydam olacak. Liquid Glass tasarımı ile arka plan katmanları, düğmeler ve içerik menüsü, ışığa, harekete ve kullanıcı etkileşimine göre değişen ince bir derinlik efekti oluşturacak.

Öte yandan WhatsApp, şeffaflık efektlerinin, yansımaların ve animasyonların okunabilirliği veya erişilebilirliği engellemediğinden emin olmak için her bir bileşeni test ediyor.

Ekonomi Gündem Editörü
Ekonomi Gündem Editörü
