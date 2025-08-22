Hamam Böcekleri Nükleer Savaştan Sağ Çıkabilir mi?

1945’te Hiroşima ve Nagazaki’de yaşanan yıkımın ardından, hayatta kalan canlılar arasında hamam böceklerinin görüldüğüne dair raporlar yayıldı. Bu da onların yenilmez oldukları düşüncesini doğurdu. Discovery Channel’daki Mythbusters ekibi ise bu iddiayı test etmek için deney yaptı. Alman hamam böcekleri farklı dozlarda radyasyona maruz bırakıldı.

İnsan için ölümcül olan 1000 rad seviyesinde böceklerin yarısı bir ay sonra hala hayattaydı. 10.000 radlık, yani bir atom bombası etkisine denk dozda bile böceklerin yüzde 10’u yaşamayı başardı. Ancak 100.000 rad verildiğinde hiçbiri dayanamadı. Yani hamam böceklerinin gerçekten dayanıklı olduğunu ama düşündüğümüz kadar sınırsız bir bağışıklığa sahip olmadığını gösterdi.